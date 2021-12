Większość poznaniaków nie złożyła deklaracji śmieciowych. Dziki już im dziękują

Właścicielom 30 tysięcy poznańskich nieruchomości grozi to, że od 1 stycznia 2022 roku nikt nie odbierze od nich odpadów. Za wywóz śmieci odpowiadać będzie teraz miasto, dlatego do końca roku należy złożyć do urzędu deklarację. Opieszałych zachęcają dziki.

"W imieniu naszej społeczności chcielibyśmy podziękować za nieskładanie deklaracji za odpady do 1 stycznia 2022 r." - dymek z takimi podziękowaniami można zobaczyć na banerach nad wizerunkiem trzech dzików. W ten sposób urzędnicy chcą przypomnieć poznaniakom, że to już ostatni dzwonek na złożenie deklaracji śmieciowych.

W związku z wystąpieniem Poznania ze struktur Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do miasta. Wypełnione wcześniej dla GOAP deklaracje nie trafią do urzędu - nie pozwala na to prawo, ponieważ zmienia się organ podatkowy (pieniądze nie będą trafiać do ZM GOAP, tylko do miasta Poznania). Dlatego wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe - np. biur czy restauracji muszą wypełnić deklaracje na nowo.