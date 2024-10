Śledztwo w sprawie śmierci dziennikarki umorzone. Prokuratura wskazuje na błędy przy zabezpieczaniu śladów

"Biegli stwierdzili, że opracowany przez policję szkic miejsca zdarzenia został wykonany niestarannie, co do wymiaru położenia ujawnionych śladów i dlatego te ustalenia należy traktować z ostrożnością" - napisał "Głos Wielkopolski". W publikacji Onetu napisano natomiast, że według autorów trzeciej opinii biegłych "na podstawie zgromadzonych dowodów, nie można odtworzyć kluczowej kwestii: miejsca zderzenia się samochodu z rowerem". "Wskazując na przypuszczalny przebieg zdarzenia, stwierdzili, że jest bardzo prawdopodobne, że kierowca zjechał na swój lewy pas. Być może chciał uniknąć zderzenia. Być może także dziennikarka, widząc przed sobą samochód, próbowała w ostatniej chwili odbić w bok, w stronę środka jezdni" - podał portal.

Do sprawy odniósł się prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Wyjaśnił, że według każdej z otrzymanych przez śledczych opinii biegłych, rowerzystka przyczyniła się do wypadku, bo wymusiła pierwszeństwo wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Jak dodał, dwie ostatnie opinie biegłych w tej sprawie wskazują, że również podejrzany kierowca przyczynił się do zderzenia. "Według biegłych, z uwagi na to, że podczas oględzin miejsca zdarzenia pojawiły się pewne błędy, rzeczy, których niestety nie da się odtworzyć czy naprawić, nie ma pełnej, kategorycznej oceny, co do samego zdarzenia" - podkreślił. Jak dodał prokurator, zgodnie z przepisami wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść osoby podejrzanej czy oskarżonej. "Podejrzanemu należy w sposób jednoznaczny i kategoryczny udowodnić winę, a nie tylko przypuszczać, że mógł ominąć rowerzystkę, czy niewłaściwie się zachował" - zaznaczył.