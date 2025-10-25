Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego

Święty Marcin - odcinek przy ulicy Ratajczaka Źródło: TVN24 Poznań

Ulice Ratajczaka i Niezłomnych przebiegają od popularnego Placu Wolności do niemal dworca kolejowego Poznań Główny. "Po drodze" znajdują się też kultowe Kino Apollo oraz Stary Browar. Zgodnie z zapowiedziami Poznańskich Inwestycji Miejskich 3 listopada na ulicy ruszy budowa nowej trasy tramwajowej.

Wtedy torowisko na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi zostanie wyłączone z ruchu. Oznacza to, że tramwaje będą kursowały zmienionymi trasami.

Organizacja ruchu od 3 listopada Źródło: PIM

Przygotowania do inwestycji już trwają. Od kilku dni zarządców budynków odwiedzają przedstawiciele wykonawcy - firmy Terlan.

- W ramach realizacji budowy tramwaju na Ratajczaka jesteśmy objęci umową z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi i robimy inwentaryzację budynków wzdłuż planowanej trasy. Prace są prowadzone wzdłuż ulicy Ratajczaka i przy skrzyżowaniu z Wierzbięcicami, więc dokumentujemy również kompleks Nowy Rynek czy Stary Browar - mówi nam Robert Giedrojć, dyrektor marketingu firmy Terlan.

Inwentaryzacja ruszyła w poniedziałek i potrwa jeszcze w przyszłym tygodniu. Sporządzaniem dokumentacji fotograficznej oraz protokołów zajmują się dwie osoby. Jak tłumaczy Giedrojć, przy tak dużych i długotrwałych inwestycjach inwentaryzacja jest istotna.

- To obustronne zabezpieczenie. Zarządcy nieruchomości zyskują zapewnienie, że będą mieli budynek w takim samym stanie po przeprowadzonej inwestycji, a my jako wykonawca zabezpieczamy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami – kończy.

Tak się zmieni ulica Ratajczaka Źródło: Miasto Poznań

Sprawdzili jak torowisko wpłynie na ulicę

Wcześniej, już cztery lata temu, na ulicy Ratajczaka badano poziom wibracji na ulicy. Wszystko po to, by mieszkańcy nie bali się tramwajów. Uważali oni, że przejeżdżające tramwaje mogą wprowadzać budynki w wibracje, a te mogą pogorszyć ich stan techniczny.

"Hałas powodowany przez ruch uliczny po zakończeniu inwestycji będzie mniejszy niż dziś, mimo wprowadzenia w ulicę tramwaju" – ogłosili urzędnicy po wykonaniu pomiarów.

Spore utrudnienia

Prace budowlane ruszą 3 listopada i w pierwszej kolejności skoncentrują się na węźle Wierzbięcice i odcinku ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin a ul. Ogrodową.

Zamknięta zostanie jezdnia ul. Wierzbięcice na odcinku od zjazdu do stacji benzynowej do węzła - na tym odcinku przebudowane zostanie torowisko i powstanie przystanek tramwajowy.

Nieprzejezdna będzie również południowa jezdnia na ul. Matyi i ul. Królowej Jadwigi, czyli prowadząca w kierunku ronda Rataje. Przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią północną.

Objazdy dla kierowców Źródło: PIM

Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada również wygrodzenie pasów lewoskrętu z ul. Królowej Jadwigi w ul. Wierzbięcice oraz zamknięcie pasa skrętu w prawo z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Niezłomnych.

Ruch samochodowy z ul. Niezłomnych, przy Izbie Rzemieślniczej, będzie możliwy tylko w prawo, w al. Niepodległości.

Niedostępna będzie również odnoga ul. Królowej Jadwigi na tyłach Domu Żołnierza, prowadząca do al. Niepodległości. Dojazd do posesji zostanie zachowany.

Prędkość w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h.

Drugim miejscem, gdzie rozpoczną się prace i wynikające z nich zmiany w organizacji ruchu, jest odcinek ul. Ratajczaka pomiędzy ul. Św. Marcin a Ogrodową. Zostanie wyłączony z ruchu, zachowany będzie tylko dojazd do posesji i obsługi służb. Sąsiednia ul. Taczaka udostępniona zostanie jedynie w celu dojazdu do posesji. Na czas prac w ciągu ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Wielkopolskich występować będą zawężenia jezdni, ale w czasie trwania robót ulice te będą przejezdne.

Ruch tramwajowy na ul. Św. Marcin zostanie zachowany dzięki wcześniejszej przebudowie skrzyżowania z ul. Ratajczaka.

Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie już w styczniu rozpoczęły się przygotowania drzew do przesadzeń. Część z nich ma wrócić na przebudowaną ulicę. "Ponadto posadzone zostaną 34 zupełnie nowe drzewa w odbrukowanym gruncie. Na wiatach nowych przystanków tramwajowych przewidziany jest rozchodnik, czyli wytrzymała na suszę roślina. Wprowadzone zostanie również zielone torowisko na ul. Matyi między węzłem Wierzbięcice a ul. Towarową" - podaje PIM.

Uwagi do organizacji ruchu i wycinki drzew

Sam projekt i planowana organizacja ruchu w czasie budowy trasy budzą jednak kontrowersje mieszkańców. "Nazwanie sytuacji, która nastąpi 'trudną' nie oddaje charakteru tego, co czeka mieszkańców" - pisze Rada Osiedla Stare Miasto. Jak informują radni, dopiero w ostatnią środę mieszkańcy zostali pierwszy raz poinformowani o ograniczeniach dotyczących dotarcia do własnych domów. "PIM m.in. nie umiał przedstawić zasad, na których mieszkańcy i dostawcy będą mogli wjeżdżać na teren ulicy Ratajczaka. Mieszkańcy przedstawili też swoje rozczarowanie dotyczące braku konsultacji realizowanego projektu, wycinania dużych drzew, zmniejszenia szerokości chodników" - napisali. Z kolei Stowarzyszenie Plac Wolności zwróciło uwagę na istniejacą zieleń. "PIM postanowił wyciąć 41 drzew, w tym te wszystkie duże z ul. Ratajczaka. Wystąpił nawet o więcej, ale na kilka nie zgodzili się urzędnicy z Wydziału Klimatu i Środowiska. Świetne te inwestycje, takie zrównoważone i ceniące wartości przyrodnicze miasta" - skomentowali.

Skróci przejazd do centrum

Nowa trasa tramwajowa skróci dojazd z Wildy i Dębca do centrum, będzie również dodatkową osią komunikacyjną w relacji południe-północ Poznania, a w dalszej perspektywie połączenia tramwajowego z Garbar w stronę Naramowic.

- Tramwaj na Ratajczaka to inwestycja ważna dla całego układu transportu publicznego w Poznaniu i też podnosząca lepszą jakość życia w centrum Poznania. To krótsze dojazdy, mniej hałasu, czystsze powietrze i piękniejsza przestrzeń miejska - mówił Mariusz Wiśniewski, który najpierw forsował tę inwestycję jako radny, a później już jako wiceprezydent Poznania.

Prace mają potrwać około dwa lata. Według umowy z wykonawcą na III kwartał 2026 r. planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego na trasę przez ul. Matyi i Wierzbięcice, czyli na Wildę i Dębiec.

Realizację projektu powierzono konsorcjum spółek NDI Energy oraz Terlan.

Poznań: Wizualizacja tramwaju na ul. Ratajczaka Źródło: UMP

Chcą uspokoić ruch i usprawnić komunikację

Do tej pory powstało torowisko na ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia i ul. Święty Marcin z przystankiem przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Do nowej trasy tramwajowej zostało też dostosowane skrzyżowanie ulic Św. Marcin i Ratajczaka, dzięki czemu nie będzie konieczności wyłączenia go z ruchu tramwajowego. Na nowej trasie powstaną przystanki przy ul. Wierzbięcice i przy Starym Browarze.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka Źródło: UM Poznań

Odcinek od ul. Święty Marcin do skrzyżowania z ul. Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich będzie strefą zamieszkania. Po obu stronach ulicy na tym fragmencie przewidziano symetryczne przestrzenie obsadzone drzewami i zielenią niską. W zakres prac wchodzą również oznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami, a także mała architektura.

