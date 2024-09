Rozbiórka spalonej kamienicy może stanąć. Prezydent Poznania chce prosić radnych o pieniądze

By rozbiórka spalonego budynku przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu przebiegała sprawnie, miasto może się dołożyć do niej finansowo. O takim rozwiązaniu poinformował prezydent miasta. Decyzja leży po stronie radnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 28 sierpnia decyzję nakazującą rozbiórkę kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu. To budynek, który został zniszczony podczas tragicznego pożaru w nocy z 24 na 25 sierpnia. Nie było wątpliwości, że kamienica będzie musiała zniknąć z Jeżyc.

Rozbiórka może stanąć

W poniedziałek czternastu przedsiębiorców mogło wznowić swoją działalność przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w związku z rozebraniem najbardziej niebezpiecznej części zniszczonej po pożarze kamienicy, zmniejszona została "strefa zero".

Powrót kolejnych - jak informuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak - zależy od sprawnego przebiegu prac rozbiórkowych. "Polisa ubezpieczeniowa nie pokryje w pełni związanych z tym kosztów. Zdając sobie jednak sprawę z tego, jak ważny jest tu czas, będę przekonywał Radę Miasta do wyłożenia brakującej kwoty z miejskiego budżetu na doprowadzenie rozbiórki do końca" - napisał.

Co z sąsiednimi budynkami?

I dodał: "Naszym priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie tego budynku do użytkowania. Decydujące są tutaj jednak kwestie bezpieczeństwa".

Kolejne decyzje dotyczące ewentualnego dalszego zawężenia strefy zero zapadną w piątek. "Na ten moment nie jest możliwa ocena stanu technicznego ścian kamienic nr 10b i 14. Będzie można to zrobić dopiero na kolejnym etapie prac rozbiórkowych" - zauważył Jaśkowiak.

Podczas akcji zginęło dwóch strażaków

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy Kraszewskiego doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia. Służby wezwano do pożaru w piwnicy. Pięć minut po zgłoszeniu strażacy byli już na miejscu. Podczas przeszukiwania piwnicy, w której szukali źródła ognia, doszło do dwóch wybuchów, po których pożar szybko się rozwinął.