Próbowała wyprzedzić, uderzyła w auto nauki jazdy. Była pijana

Do zdarzenia doszło 29 grudnia przed godziną 15. - Rozpędzona kierująca samochodem marki Opel uderzyła w tył jadącego prawym pasem samochodu marki Kia - podaje Łukasz Paterski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Strona Stop Cham opublikowała nagranie nadesłane przez świadka zdarzenia. Widać na nim, że Opel poruszał się ze sporą prędkością. Uderzona Kia odbiła się od betonowego elementu infrastrutury i wpadła na lewy pas, gdzie zatrzymała się na barierach energochłonnych.

W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Policja ustala, z jaką prędkością poruszała się 30-latka.

Trzy promile

Zdarzenie wyglądało poważnie, ale zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja. - Żaden z uczestników zdarzenia nie wymagał pomocy medycznej ani hospitalizacji - wyjaśnił policjant.

Okazało się, że kierująca Oplem 30-latka miała prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Pojazd został odholowany na policyjny parking, pani będzie odpowiadała za spowodowanie kolizji, a także za jazdę w stanie nietrzeźwości - zapowiedział Paterski.

Grozi jej do trzech lat więzienia i konfiskata auta.

