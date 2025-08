Powstaje mapa dla tych, którzy nie lubią marnować i chcą dać rzeczom drugie życie

Od ekologii nie ma wakacji Źródło: TVN24

Mapę tworzy Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Ma ona pomóc mieszkańcom miasta działać ekologicznie, oszczędnie i lokalnie. - Na interaktywnej mapie zero waste zaznaczymy miejsca i punkty, w których każdy poznaniak będzie mógł nadać drugie życie rzeczom. Chcemy też stworzyć narzędzie pozwalające ograniczyć wytwarzanie odpadów, zmniejszyć konsumpcjonizm, umożliwić dzielenie się żywnością czy po prostu wypożyczyć jakiś sprzęt - podali twórcy rozwiązania.

Miejsca będą pogrupowane według charakteru działalności. Na mapie znajdą się punkty naprawiające odzież, obuwie, meble, zegarki, serwisy AGD i warsztaty rowerowe. Oznaczone zostaną fundacje działające w formie sklepów charytatywnych, gratowiska i punkty zbiórki rzeczy używanych, a także szafy charytatywne, czyli ogólnodostępne miejsca wymiany odzieży i przedmiotów. Mapa wskaże także punkty dzielenia się jedzeniem, miejsca wspierające niemarnowanie żywności i jadłodajnie.

Rozwiązanie, które pomoże redukować odpady?

Osobną kategorią będą wypożyczalnie sprzętu sportowego i turystycznego, gier komputerowych i planszowych, instrumentów muzycznych, narzędzi budowlanych czy ogrodniczych oraz sukien ślubnych i strojów okazjonalnych. Twórcy rozwiązania są zdania, że mapa pomoże redukować odpady, będzie zachęcać do nadawania przedmiotom drugiego życia, a także ułatwi funkcjonowanie osobom, które chcą żyć bardziej odpowiedzialnie i proekologicznie. Osoby i podmioty prowadzące miejsca, które wpisują się w ideę zero waste oraz znające takie lokalizacje, mogą zgłaszać je do mapy. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem eko-edukacja@um.poznan.pl.