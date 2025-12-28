Czterech zatrzymanych w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Poznańscy policjanci zatrzymali cztery osoby, które są podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnym pieniędzy na terenie kilku krajów Europy. Zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa w sprawie oszustw za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

- Podejrzani przyjmowali na swoje rachunki bankowe, prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Były to na przykład przestępstwa bazujące na manipulowaniu emocjami ofiar: fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze

Oszuści prosili też swoje ofiary o pilne wsparcie finansowe na "nagłe leczenie", "zakup instrumentu" czy "bilety lotnicze". Tutaj również wykorzystywali grę na emocjach. Wszystko było starannie zaplanowane, żeby wyłudzić pieniądze.

- Po wpływie środków na konta pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekazywane na inne wskazane rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich dalsze śledzenie. Za udział w tym procederze podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od realizowanych transakcji - tłumaczył podkom. Paterski.

W sprawie zatrzymano cztery osoby: 54-letnią obywatelkę Białorusi oraz troje Polaków - w wieku 19, 31 i 44 lat. Pełnili rolę tzw. "słupów finansowych".

- Śledczy ustalili, że pieniądze trafiające na konta podejrzanych pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. Łącznie, w ciągu ponad dwóch lat, na rachunki bankowe podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych pochodzących z oszustw - przekazał rzecznik poznańskiej policji.

To jeszcze nie koniec

Zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 299 Kodeksu karnego, dotyczące prania brudnych pieniędzy. Jak twierdzą śledczy, poprzez swoje działania podejrzani ukrywali nielegalne pochodzenie środków finansowych i nadawali im pozory legalności, wprowadzając je do obrotu gospodarczego.

Wiadomo, że sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

