Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Czterech zatrzymanych w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy

W Polsce zatrzymano cztery osoby
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze. Policjanci z Poznania zatrzymali cztery osoby, które pełniły rolę "słupów" w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy.

Poznańscy policjanci zatrzymali cztery osoby, które są podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnym pieniędzy na terenie kilku krajów Europy. Zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa w sprawie oszustw za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

- Podejrzani przyjmowali na swoje rachunki bankowe, prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Były to na przykład przestępstwa bazujące na manipulowaniu emocjami ofiar: fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po "randce" zażądał zwrotu pieniędzy. Kobietę wypchnął z jadącego auta

Po "randce" zażądał zwrotu pieniędzy. Kobietę wypchnął z jadącego auta

Katowice
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku

Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku

Sebastian Klauziński

Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze

Oszuści prosili też swoje ofiary o pilne wsparcie finansowe na "nagłe leczenie", "zakup instrumentu" czy "bilety lotnicze". Tutaj również wykorzystywali grę na emocjach. Wszystko było starannie zaplanowane, żeby wyłudzić pieniądze.

- Po wpływie środków na konta pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekazywane na inne wskazane rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich dalsze śledzenie. Za udział w tym procederze podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od realizowanych transakcji - tłumaczył podkom. Paterski.

W Polsce zatrzymano cztery osoby
W Polsce zatrzymano cztery osoby
Źródło: KMP Poznań

W sprawie zatrzymano cztery osoby: 54-letnią obywatelkę Białorusi oraz troje Polaków - w wieku 19, 31 i 44 lat. Pełnili rolę tzw. "słupów finansowych".

- Śledczy ustalili, że pieniądze trafiające na konta podejrzanych pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. Łącznie, w ciągu ponad dwóch lat, na rachunki bankowe podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych pochodzących z oszustw - przekazał rzecznik poznańskiej policji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prawnik oskarżony o oszustwo na 3,7 miliona złotych

Prawnik oskarżony o oszustwo na 3,7 miliona złotych

Łódź
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem

Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem

WARSZAWA

To jeszcze nie koniec

Zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 299 Kodeksu karnego, dotyczące prania brudnych pieniędzy. Jak twierdzą śledczy, poprzez swoje działania podejrzani ukrywali nielegalne pochodzenie środków finansowych i nadawali im pozory legalności, wprowadzając je do obrotu gospodarczego.

Wiadomo, że sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Zełenski u Trumpa. Oglądaj w TVN24
Wołodymyr Zełenski

Zełenski u Trumpa. Oglądaj w TVN24
NA ŻYWO

Wołodymyr Zełenski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Poznań

Udostępnij:
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski wylądował w Miami
Zełenski na Florydzie. Trump rozmawiał z Putinem
Świat
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
METEO
imageTitle
Polacy nie zawiedli w kwalifikacjach. Pokaz mocy faworyta
EUROSPORT
imageTitle
Kyrgios ruszył mocniej i to wystarczyło. Sabalenka nie miała odpowiedzi
RELACJA
imageTitle
Kwalifikacje w Oberstdorfie do konkursu TCS (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
METEO
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
METEO
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w zmyśloną historię "lekarzy" i przekazał oszustce 200 tysięcy złotych
WARSZAWA
Coral Adventurer
W październiku śmierć pasażerki, teraz statek osiadł na mieliźnie
Świat
Sylwester, noc sylwestrowa, zimne ognie
Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem
METEO
Karol Nawrocki
"Pragnę uspokoić pana prezydenta". Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada
Polska
Wołodymyr Zełenski
Na stole 20 punktów. Oto one
Świat
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
WARSZAWA
imageTitle
Niebezpieczny incydent przed Turniejem Czterech Skoczni. Przerwany trening
EUROSPORT
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
BIZNES
Adam miał 18 lat
Napisał, że wraca, stracił życie przed dyskoteką. Siostra 18-latka: dlaczego ten bandzior się go czepiał?
Białystok
Brigitte Bardot
Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta
Kultura i styl
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
WARSZAWA
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
BIZNES
W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba
Pożar domu na Podlasiu. Nie żyje mężczyzna
Białystok
Grzegorz Ł. został skazany za "skok stulecia"
Chciał wrócić do pracy w firmie, którą okradł. Decyzja sądu po 10 latach
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
METEO
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
pc
Rok "nieudanych wyborów" czy "rok Nawrockiego i Trumpa". Polityczna autorefleksja
Polska
imageTitle
Nowe informacje o katastrofie, w której zginął trener
EUROSPORT
Zmarła rektorka dr hab. Małgorzata Kołpa
Zmarła rektorka tarnowskiej uczelni
Kraków
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
BIZNES
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
METEO
Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa
Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Stanie na skoczni z gęsią skórką. "Ale inaczej"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica