Poznań

Nie żyje mężczyzna po interwencji policji. "Stracił przytomność"

Mężczyzna zmarł po interwencji policji w Poznaniu
Źródło: TVN24
Nocna interwencja służb zakończyła się śmiercią mężczyzny. Jak informuje policja, wcześniej przeszkadzał on w udzielaniu pomocy rannemu. Do tragicznych wydarzeń doszło w Poznaniu.

Dramatyczne wydarzenia podczas interwencji policji w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna, wobec którego funkcjonariusze użyli gazu. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na Jeżycach.

Policjanci interweniowali przy rannym mężczyźnie

Około godziny 22.20 w poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie ulicy Sienkiewicza znajduje się mężczyzna, który ma rozcięte gardło. Na miejsce pojechały patrole policji.

- Rzeczywiście mężczyzna miał przeciętą skórę na szyi. Policjanci i ratownicy zaczęli mu udzielać pomocy i w trakcie tych działań pojawił się pewien mężczyzna, który zaczął przeszkadzać w działaniach pomocowych, ratunkowych. Nie reagował na polecenia, wydał się w awanturę, podczas której jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego - relacjonował na antenie TVN24 Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mężczyzna został obezwładniony.

- Po niedługim czasie zauważyliśmy, że zaczął on tracić przytomność. Pomimo udzielonej reanimacji okazało się, że mężczyzna nie żyje. Miał 40 lat - dodaje Borowiak.

Oficerowie komórek kontroli badają przebieg całej tej interwencji. Na miejscu był także prokurator i lekarz zakładu medycyny sądowej, który nie określił jeszcze przyczyny zgonu mężczyzny.

Drugi mężczyzna z przeciętą szyją został przewieziony do szpitala.

Okazało się, że obrażenia sam sobie zadał. Było to samookaleczenie. Rany nie są śmiertelne. Mężczyzna jest pod opieką lekarzy.

