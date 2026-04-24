Poznań

"Prezydent Jaśkowiak puka od spodu". Posłanka komentuje jego słowa o "striptizie"

Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem chce, by CBA przyjrzało się sprzedaży Osiedla Maltańskiego, ale i kontaktom prezydenta Poznania z deweloperami. Jacek Jaśkowiak twierdzi, że posłanka nie ma ku temu podstaw i skomentował jej poczynania. Jego słowa szybko wywołały reakcję.

"Brak pełnego dostępu do dokumentacji oraz ograniczenie transparentności może rodzić uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości i bezstronności podejmowanych decyzji, a także wymagać weryfikacji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, w tym o charakterze korupcyjnym" - napisała Marcelina Zawisza w mediach społecznościowych.

Powodem złożenia przez posłankę wniosku do CBA było m.in. to, że prezydent odmówił jej dostępu do dokumentów podczas interwencji poselskiej w sprawie sytuacji mieszkańców Osiedla Maltańskiego. Chce ona również, by zbadano kontakty prezydenta z deweloperami. 

Ci w zeszłym tygodniu usłyszeli od Jacka Jaśkowiaka przeprosiny po kolejnych zatrzymaniach w sprawie łapówek przekazywanych urzędnikom zatrudnionym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

- Spotkałem się z jednym z deweloperów, który mnie przeprosił za to, że nie zgłosił mi tego, co się działo. Mimo że ma mój telefon komórkowy, nie poprosił o spotkanie, nie poinformował mnie o tym, że na inwestorach są takie łapówki wymuszane. Dlaczego tego nie zrobił? Bo bał się, że silna w jego ocenie pozycja naczelnika i zaufanie, jakim cieszył się on u swoich przełożonych czy odwołanego przez mnie zastępcy (Mariusza Wiśniewskiego - dop. red.), były na takim poziomie, że taka rozmowa nic nie da, a może mu wręcz zaszkodzić. Stąd wielu inwestorów poddawało się temu szantażowi i wymuszaniu łapówek. Ubolewam nad tym i mogę za to jedynie przeprosić również tych inwestorów, bo to nie powinno mieć absolutnie miejsca - powiedział prezydent "Głosowi Wielkopolskiemu".

Kolejny cios CBA w korupcję w Poznaniu

"Za chwilę nie wiem, co zrobi, striptiz na Placu Wolności"

Prezydent Jaśkowiak jest przekonany, że posłanka nie miała podstaw do składania takiego wniosku. Stwierdził również, że posłanka próbuje w ten sposób zwrócić na siebie uwagę mediów.

"Za chwilę nie wiem co zrobi, striptiz na Placu Wolności albo jeszcze coś głupszego. Kierują się takimi motywacjami, żeby tylko przyciągnąć uwagę mediów, bo już mają nie wiem trzy procent? Jak będą mieli dwa, to będzie mówię: striptiz na dachu urzędu" - powiedział Jaśkowiak w Radiu Poznań.

"Nie podoba mu się moje zgłoszenie"

Posłanka partii Razem szybko odniosła się do kontrowersyjnej wypowiedzi Jacka Jaśkowiaka w Radiu Poznań.

"Prezydent Jaśkowiak puka od spodu! Nie podoba mu się moje zgłoszenie jego działalności do CBA, a że jestem kobietą, więc jakie ma pierwsze skojarzenie? STRIPTIZ! A taki był postępowy i europejski" - napisała w piątek w mediach społecznościowych Marcelina Zawisza.

Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI

Przyjechała z interwencją poselską i zawrzało

Marcelina Zawisza w 2023 roku zdobyła mandat z Opola, startując z listy Nowej Lewicy. W Sejmie działa z ramienia partii Razem. W marcu 2026 roku pojawiła się w Poznaniu, by wesprzeć mieszkańców Osiedla Maltańskiego. Teren, na którym się znajduje, należał do Archidiecezji Poznańskiej, która zabiegała o wysiedlenie mieszkańców. W styczniu 2025 roku kuria sprzedała swój teren - razem z domami ponad 100 rodzin. Niektórzy mieszkają tam od kilkudziesięciu lat.

Posłanka wraz z przedstawicielami mieszkańców chciała spotkać się w magistracie z prezydentem Jaśkowiakiem. Jak relacjonowała, mieszkańcy od dwóch lat zabiegali o taką możliwość. Zawisza pisała później w mediach społecznościowych, że ze strony Jaśkowiaka spotkała ich tylko "buta i arogancja". Z kolei prezydent Poznania mówił o "chucpie" i tłumaczył, że "prawo do kontroli poselskiej nie oznacza prawa posła do wtargnięcia w każdym momencie, bez uzgodnienia, do gabinetu prezydenta miasta".

Powiadomił o korupcji, stracił stanowisko. Idzie do sądu pracy

Filip Czekała

To podczas tego spotkania Zawisza zawnioskowała o pełną dokumentację, czyli umowy i korespondencję wszystkich podmiotów związanych z sytuacją mieszkańców Osiedla Maltańskiego.

Źródło: tvn24.pl, Radio Poznań, Głos Wielkopolski

Źródło zdjęcia głównego: Marek Zakrzewski, Albert Zawada/PAP

Aleksandra Arendt-Czekała
