Poznań

Jedną kobietę szarpał, drugiej złamał nogę

Mężczyźnie grozi surowa kara
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Pijany mężczyzna zaatakował dwie kobiety przy galerii handlowej w Poznaniu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło przy galerii handlowej przy ul. Góreckiej w Poznaniu. Jak informował czytelnik portalu epoznan.pl, w sobotę wieczorem agresywny mężczyzna zaatakował w tym miejscu dwie kobiety.

- Jak ustalili funkcjonariusze, 43-letni mężczyzna będący pod wpływem alkoholu naruszył nietykalność cielesną kobiety. Mężczyzna szarpał ją i bił. W obronie poszkodowanej stanęła inna kobieta. Napastnik kopnął ją, przez co złamał jej kość udową - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Pierwsza poszkodowana szczęśliwie nie odniosła obrażeń, ale 56-latka, która przyszła jej z pomocą, trafiła do szpitala.

Agresora obezwładnili pracownicy ochrony oraz pracownik restauracji. Następnie przekazano go policji.

Zaatakował bez powodu

W poniedziałek 43-latek został przesłuchany. Wiadomo, że podejrzany nie znał swoich ofiar. Policja nie zdradza treści jego wyjaśnień.

43-latkowi przedstawiono zarzut uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim. - Mamy tu do czynienia z występkiem, do którego doszło bez powodu - jak to określa Kodeks karny. Podejrzany musi się liczyć z surowszymi konsekwencjami. Taki czyn jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności - dodał Paterski.

Wobec 43-latka zastosowano policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z poszkodowanymi.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

