Dróżnika zaniepokoiły "dziwne odgłosy". Ruch na torach wstrzymany

Służby - jak informuje Radio Poznań, które jako pierwsze poinformowało o sprawie - pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że związane jest to ze znalezieniem obiektu przy torach. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dodał, że działania zostały rozpoczęte po tym, jak dróżnika zaalarmowały "dziwne odgłosy".

- Trudno na razie stwierdzić, co mogło być źródłem tych odgłosów. W związku z najwyższą troską o dobro pasażerów i czujnością na wszelkiego rodzaju incydenty na kolei funkcjonariusze sprawdzają metr po metrze torowisko - podkreślił mł. insp. Borowiak w czasie rozmowy z tvn2.pl. Zaznaczył, że na razie zbyt wcześnie jest, żeby mówić, że doszło do jakiegokolwiek aktu dywersji.

- Podkreślam, że nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń - dodaje policjant.

Komunikacja zastępcza

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że w działaniach bierze udział jeden zastęp straży pożarnej, dostali wezwanie na prośbę policji. W kwestii szczegółów odsyła do policji.

Więcej szczegółów wkrótce.

