Bakterie w wodociągu. Alert RCB

W środowym komunikacie powiatowego sanepidu w Poznaniu wskazano, że problem dotyczy jakości wody z wodociągu wiejskiego, który zaopatruje mieszkańców Rogalina, Rogalinka, Świątnik, Sasinowa, Radzewic i Mieczewa. Badania kontrolne wykazały obecność w wodzie bakterii grupy coli.

„Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Przegotowanie wody jest również konieczne do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt” – napisano w komunikacie.

Dodano, że bez ograniczeń woda może być używana do pozostałych celów domowych, jak kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalety.

Ze względu na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość w niej związków chloru.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców alert.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Woda z wodociągu w m.: Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Sasinowo, Radzewice, Mieczewo nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Śledź komunikaty gm. Mosina".



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu poznańskiego (woj. wielkopolskie). pic.twitter.com/T0ZFdVUszR — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 23, 2025 Rozwiń