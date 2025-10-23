Bakterie w wodociągu. Alert RCB

W środowym komunikacie powiatowego sanepidu w Poznaniu wskazano, że problem dotyczy jakości wody z wodociągu wiejskiego, który zaopatruje mieszkańców Rogalina, Rogalinka, Świątnik, Sasinowa, Radzewic i Mieczewa. Badania kontrolne wykazały obecność w wodzie bakterii grupy coli.
„Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Przegotowanie wody jest również konieczne do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt” – napisano w komunikacie.
Dodano, że bez ograniczeń woda może być używana do pozostałych celów domowych, jak kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalety.
Ze względu na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość w niej związków chloru.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców alert.
