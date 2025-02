60-latek został brutalnie zamordowany i okradziony. Wyrok został utrzymany w mocy

Januszowi M. sąd wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności, zaś Damianowi T. karę 25 lat więzienia. Sąd zasądził także od oskarżonych solidarnie na rzecz czworga pokrzywdzonych w częściach równych tytułem naprawienia szkody łączną kwotę ponad 162 tys. zł, tj. po ponad 40 tys. zł na rzecz każdego z nich. Ponadto sąd zasądził od oskarżonych solidarnie tytułem nawiązki na rzecz czworga pokrzywdzonych po 100 tys. zł dla każdego z nich. Apelację od tego wyroku do sądu II instancji skierowali obrońcy oskarżonych oraz prokurator w odniesieniu do kary wymierzonej wobec Damiana T.

Wyrok utrzymany w mocy

"Nie ma też wątpliwości – jak akcentują to obie apelacje obrońców – których nie dało się usunąć. Oskarżony widzi jedną stronę, nie widzi tego, co jest, co go obciąża. Widzi tylko i wyłącznie tę stronę, która jest dla niego wygodna" – dodał.

"Ich zamiarem było tylko włamanie"

Odnosząc się do wymiaru kar orzeczonych wobec oskarżonych, sędzia podkreślił, że są one sprawiedliwe. „Sposób działania sprawców - tu należy wziąć pod uwagę kwalifikację prawną, czyli art. 148 par. 2 i wszystkie trzy punkty przewidziane w tym przepisie - uprawniają do tego, żeby powiedzieć, że takiego oskarżonego, taką osobę, takiego człowieka za to, co dokonał, ale też dla bezpieczeństwa społeczeństwa trzeba izolować. Nie może taka osoba chodzić i normalnie żyć w warunkach wolnościowych” – zaznaczył sędzia.