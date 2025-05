Poznań Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Najpierw zdobywał zaufanie matek i ich dzieci, potem wykorzystywał małoletnie seksualnie. 33-letni Kamil M. usłyszał wyrok za pedofilię. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał mężczyznę na 15 lat więzienia w systemie terapeutycznym. Prokuratura: tutaj nie było żadnych wątpliwości, że dzieci mówiły prawdę.

- Najgorsze, co może być, to zadanie cierpienia dzieciom przez osoby, którym dajemy je pod opiekę - powiedziała prokurator Aneta Chamczyńska-Penkala, która prowadziła sprawę Kamila M. Mężczyzna był oskarżony o wykorzystanie seksualnie siedmiu małoletnich dziewczynek w wieku od 6 do 12 lat - jedna z nich została również zgwałcona.

We wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok dla 33-latka. Podczas ogłaszania orzeczenia sędzia wspomniała właśnie o tym najbrutalniejszym czynie oskarżonego. Sąd uznał, że mężczyzna wielokrotnie w krótkich odstępach czasu doprowadził do obcowania płciowego i do innych czynności seksualnych małoletnią dziewczynkę będącą pod jego opieką. Miało to miejsce w czasie od 2013 do 2017 roku. Kamil M. znęcał się też nad dzieckiem psychicznie, szantażując, że popełni samobójstwo, gdy pokrzywdzona zerwie z nim kontakt. Ponadto sąd uznał Kamila M. winnego przestępstw utrwalania i posiadania treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej.

Tym samym 33-latek został skazany na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. - To jest maksymalna kara łączna, jaka mogła być wymierzona oskarżonemu - powiedziała Aneta Chamczyńska-Penkala z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Sąd orzekł, że kara będzie wykonywana w systemie terapeutycznym. - To oznacza, że w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności będzie wdrożona terapia psychologiczno-seksuologiczna. Takie terapie są stosowane w przypadku osób, co do których stwierdzono zaburzenia pedofilskie - powiedziała prokuratorka.

Ponadto mężczyzna ma dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów oraz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi. Ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich oraz zakaz zbliżania się do placówek szkolno-wychowawczych przeznaczonych dla małoletnich. Sąd zasądził też zapłatę zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych.

Zarówno podczas postępowania przygotowawczego jak i już podczas procesu Kamil M. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Nawiązywał kontakt z matkami, ale interesował się ich dziećmi

Śledczy zainteresowali się Kamilem M. w 2023 r. Jak informowała prokuratura, to wtedy w marcu, do policjantów zgłosiła się siostra jednej z pokrzywdzonych osób. Policja ustaliła, że mężczyzna wykorzystywał dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Jak typował ofiary? Starał się nawiązać kontakty towarzyskie z matkami przyszłych pokrzywdzonych. Udzielał się też jako wolontariusz w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi. - Tutaj istotna była kwestia zachowania oskarżonego, który budował sobie zaufanie przez dłuższy czas. I to zarówno w przypadku mam jak i ich dzieci. (...) Trzeba zaznaczyć, że tutaj nie ma żadnej winy rodziców. Oni oddawali swoje dzieci osobie, która miała się nimi opiekować, która się z nimi bawiła i pomagała im w nauce - opowiadała prokuratorka.

Proces Kamila M. rozpoczął się w lipcu 2024 roku. Z uwagi na dobro poszkodowanych małoletnich sąd na wniosek prokuratury wyłączył jawność postępowania. Kamilowi M. przedstawiono łącznie osiem zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego siedmiorga małoletnich mieszkających w jednej z miejscowości w Wielkopolsce. Według ustaleń śledczych mężczyzna krzywdził dzieci od 2011 r.

- Materiał dowodowy opierał się na zeznaniach małoletnich pokrzywdzonych. Sąd nie miał żadnej wątpliwości, co do ich wiarygodności. Została ona potwierdzona również poprzez opinie psychologiczne i zeznania innych świadków. I tutaj nie było żadnych wątpliwości, że dzieci mówią prawdę - dodała prokuratorka Chamczyńska-Penkala.

33-latek nie był wcześniej karany. Od czasu zatrzymania przebywa w areszcie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo