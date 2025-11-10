Logo strona główna
Poznań

Cios zadał z taką siłą, że nóż pękł. Policja o szczegółach zastrzelenia napastnika

Incydent w Pobiedziskach
Andrzej Borowiak o szczegółach tragicznego zdarzenia
Źródło: TVN24
Zastrzelony przez policję mężczyzna przed śmiercią zadał policjantce dwa ciosy nożem - w tył głowy i w klatkę piersiową. O szczegółach tragedii, która rozegrała się w niedzielę wieczorem w podpoznańskich Pobiedziskach, opowiedział młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przekazał między innymi, że życiu zaatakowanej funkcjonariuszki nic nie zagraża, a napastnik zadawał ciosy z taką siłą, że doszło do złamania noża, którym się posługiwał. 

Rzecznik wielkopolskiej policji przekazał, że tragiczna sekwencja zdarzeń rozpoczęła się, kiedy pod jednym z domów w Pobiedziskach pojawił się 39-latek. Mężczyzna ten - jak przekazał policjant - bardzo dobrze znał się z mieszkańcami posesji. Jednocześnie rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na tym etapie nie chciał precyzować, na czym polegały te relacje. Zaznaczył jedynie, że były one "towarzyskie". - Jednocześnie reakcja domowników była jednoznaczna. Wizyta mężczyzny została odczytana jako zagrożenie, dlatego zadzwonili oni na numer alarmowy 112 i poprosili o jak najszybszą pomoc policji - opowiadał Borowiak. 

"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił
"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił

Dodał, że mieszkańcy nie chcieli rozmawiać z 39-latkiem i domagali się, żeby opuścił on posesję. Operator numeru alarmowego przekazał dane ze zgłoszenia pogotowiu i policji. 

- Wewnątrz budynku doszło do ataku 39-latka na policjantkę. Zadał on jej cios w tył głowy oraz zadał cios w klatkę piersiową. Siła uderzenia była tak wielka, że doszło do złamania noża. Przed poważniejszymi obrażeniami funkcjonariuszkę uratowała kamizelka kuloodporna, którą miała na sobie. Podobnie zresztą jak jej partner - opowiada Borowiak.

Śmiertelny strzał

Rzecznik wielkopolskiej policji przekazał, że partner zaatakowanej policjantki zareagował na atak, który zagrażał jej życiu. - Oddał on strzał z broni służbowej, po którym napastnik zginął na miejscu. Obecnie współpracujemy z prokuraturą, ponieważ wszczęta została standardowa w takich przypadkach procedura, podczas której będzie bardzo dokładnie odtwarzany przebieg zdarzenia. Na obecnym etapie nie są definiowane żadne uwagi względem decyzji policjanta o użyciu broni - dodał Borowiak.

Policjant zaznaczył, że ranna funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala, gdzie opatrzona została jej rana głowy. - Po zabiegu medycznym, jeszcze tego samego dnia opuściła ona szpital - przekazał rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 

Klatka kluczowa-12363
Atak na policjantkę w podpoznańskich Pobiedziskach
Źródło: TVN24

Był znany policji

Zastrzelony 39-latek mieszkał w Gnieźnie. Był wcześniej notowany w rejestrach karnych.

- Między innymi był karany za złamanie sądowego zakazu orzeczonego przez sąd - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, który jednak nie precyzował, czego tyczył się zakaz i kiedy doszło do jego złamania. 

Policjant zaznaczył, że na razie nie wiadomo, czy napastnik był trzeźwy. 

- Więcej będziemy wiedzieć po sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, która odbędzie się niebawem - zaznaczył Borowiak.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

TAGI:
PolicjaPrzestępstwaProkuraturabroń
