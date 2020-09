Panny młode bez sukien ślubnych. Złodzieje ukradli je z salonu

100 sukien ślubnych i wieczorowych skradziono z salonu w Kaliszu. - To jest tragedia - mówi załamana właścicielka salonu. I dodaje, że pierwsze wesela, na które potrzebne są suknie, zaplanowane są za dwa tygodnie. Złodziei szuka policja.

Do kradzieży doszło we wtorek w salonie sukien ślubnych przy alei Wojska Polskiego w Kaliszu. - Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem otrzymaliśmy po godzinie 7. Z salonu skradziono blisko 100 sukien ślubnych i wieczorowych, gotówkę i sprzęt elektroniczny - mówi rzecznik prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz.

Właścicielka prosi o pomoc

Nie ukrywa, że liczy na to, że policji uda się odnaleźć złodziei i odzyskać skradzione suknie. - Nasz salon mieści się w samym centrum Kalisza, wszędzie dookoła są kamery monitoringu, a nagrania zabezpieczyła już policja - tłumaczy Kucharska.

"Każdy nasz produkt jest znakowany naszym indywidualnym logo By Katie. Proszę o pomoc - jeśli zauważycie, że nasze produkty są oferowane na sprzedaż na lokalnym rynku lub w internecie, proszę o kontakt!" – napisała.

"Byłyśmy na lekach uspokajających"

- Dla nas to jest tragedia, wczoraj byłyśmy na lekach uspokajających. Bo jak mamy poinformować taką klientkę, że jej sukni ślubnej nie ma? - mówi Kucharska.

Jak tłumaczy, "stają na głowie", by uszyć je na nowo, ale to nie jest proste. - Ukradziono nam nie tylko suknie, ale też wszystkie tkaniny, najdroższe koronki... A to, czego nie ukradziono - zniszczono - wylicza. Tymczasem na część nowych materiałów trzeba czekać tygodniami.