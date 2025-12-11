Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Lekarze przechodzą do innego szpitala. Oddziały zawieszone

Szpital w Ostrzeszowie
Ostrzeszów. Lekarze odchodzą, porodówka zostanie zawieszona
Źródło: TVN24
Oddziały ginekologiczno-położniczy i noworodkowy w szpitalu w Ostrzeszowie od stycznia będą zawieszone. Pracujący tam lekarze złożyli wypowiedzenia, a zastępstwa na razie nie ma. Najbliższe szpitale z takimi oddziałami są w Ostrowie Wielkopolskim i Jarocinie.

Odejście z pracy w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia zapowiedziało pięciu lekarzy ginekologów z oddziału ginekologiczno-położniczego. Mają miesięczny okres wypowiedzenia, dokumenty złożyli 27 listopada.

Odchodzą, bo inny szpital miał zaoferować stawki wynagrodzenia znacząco przewyższające poziom, jaki może zaproponować Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. Chodzi konkretnie o szpital w Kępnie, którego dyrektorem od 1 sierpnia jest Andżelika Możdżanowska, była doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy.

- Jesteśmy oskarżani o to, że ukradliśmy ginekologów z Ostrzeszowa - mówi Zbigniew Bera, p.o. dyrektora ds. medycznych szpitala w Kępnie. - Ten zarzut jest niesłuszny, zatrudnienie nowych ginekologów wiąże się z myśleniem o przyszłości. Naszym zadaniem jest zapewnienie ciągłości pracy tego na następne lata - dodaje.

Wyjaśnia, że szpital prowadził rozmowy z kandydatami i zamieszczał ogłoszenia. - Tak zgłosili się do nas ginekolodzy z Ostrzeszowa - mówi Bera i dodaje, że nie może poinformować jaką podwyżkę w porównaniu z ich obecnymi wypłatami dostaną w nowym miejscu pracy.

Demograficzna bomba tyka. "Te prognozy to syreny alarmowe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demograficzna bomba tyka. "Te prognozy to syreny alarmowe"

Anna Bielecka

Paraliż w Ostrzeszowie

Lekarze nie zapowiadali wcześniej, że chcą odejść z pracy. Wypowiedzenia były dla władz szpitala w Ostrzeszowie dużym zaskoczeniem.

- Zostaliśmy zobowiązani do tego, by niezwłocznie poinformować wojewodę wielkopolskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także organ założycielski o tym, iż istnieje fakt możliwości zawieszenia oddziałów, zarówno położniczo-ginekologicznego, jak i noworodkowego. Od dwóch tygodni staramy się zbudować nowy zespół. Potrzebujemy co najmniej trzech lekarzy, by zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziałach - mówi prezes zarządu dr n. med. Agnieszka Kubot-Krawczyk.

Do końca grudnia nie uda się ich znaleźć, dlatego szpital poinformował już na swojej stronie internetowej, że działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz powiązanego z nim noworodkowego zostanie czasowo zawieszona, na razie od 1 do 31 stycznia 2026 roku.

Taka sytuacja będzie mogła trwać maksymalnie pół roku. Jeżeli przez pół roku nie uda się znaleźć lekarzy chętnych do pracy, wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia może zdecydować się o o tym, że po prostu będzie trzeba na stałe oddziały zlikwidować.

Najbliższa porodówka w odległości

Zarząd szpitala w oświadczeniu zapewnił, że podejmuje działania mające na celu pozyskanie nowego personelu lekarskiego i utrzymanie ciągłości pracy oddziałów. Do tego czasu pacjentki i noworodki z powiatu ostrzeszowskiego będą kierowane do szpitali w oddalonym o 30 kilometrów Ostrowie Wielkopolskim i o ponad 80 kilometrów Jarocinie.

Co roku w ostrzeszowskim szpitalu rodziło się około 300-400 dzieci. W tym roku odbyły się jak dotąd 283 porody.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Senator Wojciech Konieczny
Lewica: składka zdrowotna jest niesprawiedliwa. Proponujemy podatek zdrowotny
Zdrowie
Jolanta Sobierańska-Grenda
Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia
Zdrowie
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Ochrona zdrowia
Czytaj także:
imageTitle
LeBron wciąż to ma. 40-latek błysnął spektakularnymi akcjami (WIDEO)
Najnowsze
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o słowach prezydenta: na kłamstwa nie można się godzić
Polska
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka
Opole
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
BIZNES
MS Navigator of the Seas
Śmierć na wycieczkowcu. Wcześniej mężczyzna wypił 33 drinki
Świat
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy. "Setki tysięcy złotych do oddania"
Polska
35 min
pc
Wędzona makrela senatora KO. Po co politycy to robią?
WITajcie w mojej bańce
Szymon Hołownia
Co z karierą w ONZ? Wpis Hołowni z Nowego Jorku
Polska
Krzysztof Stanowski i Natalia Janoszek
Wyrok w sprawie Stanowski kontra Janoszek. "Żałuję, że nie mogę zacytować"
Polska
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
BIZNES
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
METEO
imageTitle
Ukraina wybrała stadion na baraże mistrzostw świata
EUROSPORT
Zatrzymała go policja
Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie
Wrocław
tusk
Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"
Polska
Zełenski, rozmowy
Europa "utknęła w pętli". "Polityka ustępstw nie może być długoterminową strategią"
Świat
W wypadku zginął pasażer, kierowca trafił do szpitala
Pasażer zginął na miejscu, kierowca zmarł w szpitalu
Katowice
imageTitle
Ekspresowa metamorfoza. Od rozczarowania kadry do gwiazdy jednej z najlepszych lig świata
Najnowsze
Twierdzą: "nisko upadliśmy". Jeśli to prawda, to kiedy?
Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?
Zuzanna Karczewska
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
BIZNES
Wojciech Skurkiewicz
"Proszę mnie nie dotykać". Dziennikarka przerwała wywiad z senatorem
Polska
ranny chłopiec
11-letni Roman opowiadał o mamie, tłumaczka nie wytrzymała
Świat
Niecodzienna interwencja straży miejskiej. Lis na dachu Amberexpo w Gdańsku
Lis na dachu biurowca
Trójmiasto
Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Pucz inspirowany z Kremla? Przy wybrzeżu były już rosyjskie okręty
Świat
Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę
WARSZAWA
Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnym tytoniem
Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody
Wrocław
imageTitle
Liga Mistrzów zapada w zimowy sen. Zobacz aktualną tabelę
Najnowsze
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Jest oficjalna lista kandydatów na szefa Polski 2050
Polska
Carmen Lau
Jej sfałszowane nagie zdjęcia dostają sąsiedzi. Aktywistka w szoku
Świat
Mark Rutte
Szef NATO ostrzega przed wojną na skalę poprzednich pokoleń
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica