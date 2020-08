Trzy szpitale miały odmówić przyjęcia 28-latki w ciąży. Zmarła

Jakie były okoliczności śmierci młodej kobiety, która trafiła do szpitala w Ostrzeszowie w 17. tygodniu ciąży - to ustala Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 28-latki 12.08| Jakie były okoliczności śmierci młodej kobiety, która trafiła do szpitala w Ostrzeszowie w 17. tygodniu ciąży - to ustala Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. TVN24

Nie zdążyli

- Z tego co wiem, lekarz dyżurny wyraził wstępnie zgodę na przyjęcie, warunkując to jeszcze pewnym uszczegółowieniem diagnostyki u tej pacjentki. Nie było tu mowy o odmowie przyjęcia tak jak jest to przedstawiane. Również wiemy z innych źródeł że wstępnie miejsce dla pacjentki było wolne w szpitalu w Kępnie, który jest najbliższym szpitalem w intensywnej terapii, najbliższym położonym dla szpitala w Ostrzeszowie. Drugi telefon został wykonany do naszego oddziału OIOM o godzinie 13.30 wtedy było już uzgodnienie i zgoda na przyjęcie pacjentki - mówi Adam Stangret ze Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.