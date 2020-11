Zerwana sztuczna nawierzchnia boiska porzucona w lesie

Ktoś remontował boisko i pozbył się odpadów wyrzucając je do lasu. Teraz sprawcy zaśmiecania szukają leśnicy.

- Jest to sztuczna nawierzchnia, jaką możemy spotkać na bieżniach, kortach tenisowych czy boiskach do piłki koszykowej. Prosimy osoby posiadające wiedzę o remontach tego typu obiektów sportowych w okolicy leśnictwa Biskupice o kontakt z biurem nadleśnictwa – powiedziała Anna Gandecka z Nadleśnictwa Rzepin.

Śmieci w lesie to nie tylko problem estetyczny. Mogą one negatywnie wpływać na rośliny i zwierzęta oraz całe ekosystemy leśne. Wyrzucona puszka lub butelka, może być śmiertelną pułapką dla owadów, które nie mogą się z niej wydostać. Jedzenie ludzi negatywnie wpłynie na układ pokarmowy zwierzyny leśnej. Opakowanie po posiłku, pachnące jeszcze pokarmem, może doprowadzić do śmierci zwierzę, które je połknie.