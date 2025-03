"Strażnicy leśni odkryli nowy gatunek: butelki akwariowe"

"Głupota ludzka nie ma granic"

- Różne rzeczy znajdujemy w lesie. Zwykle to są porzucone worki z śmieciami albo stare opony. Ale to jest znalezisko "wybitne", czegoś takiego jeszcze nie wiedzieliśmy - powiedział Dawid Herba, komendant posterunku straży leśnej.

Leśnicy i strażnicy otwarcie mówią, że śmieci zalewają lasy. Mimo prób edukowania młodzieży oraz nagłaśniania przypadków zaśmiecania środowiska, problem wciąż istnieje. - Staramy się ustalać sprawców wykroczeń. Oczywiście najlepiej złapać kogoś na gorącym uczynku. Chociaż w pozostawionych śmieciach też udaje się znaleźć coś, co doprowadzi do ich "właściciela" - dodał Herba.

To jakie kary grożą za zaśmiecanie lasów, zapisane jest w art. 161 i 162 kodeksu wykroczeń. "Za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za zbieg dwóch wykroczeń np.: (nielegalny wjazd i parkowanie na terenach leśnych plus zaśmiecenie lasu). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu to może być wymierzona kara grzywny" - przypominają Lasy Państwowe.