O tym moście jest głośno niemal w całej Polsce. Wielka konstrukcja łączy dwie drogi gruntowe na niepozornej rzeczce Rudce w gminie Rogoźno (woj. wielkopolskie). Inwestycja z rozmachem, ale na razie na most można tylko popatrzeć, bo wjechać jeszcze się nie da. Powód? W projekcie nie przewidziano najazdów.

W miejscowości Cieśle zakończyła się budowa nowego mostu nad rzeczką Rudką. - Poprzedni był już w słabym stanie technicznym. Jak się na niego wjeżdżało autem to cały się trząsł - mówi pan Arek, mieszkaniec gminy Rogoźno. Dlatego w 2023 roku poprzedni burmistrz podjął decyzję o budowie nowego obiektu. Koszt: 1,7 mln zł. Na ten cel otrzymano dofinasowanie z Polskiego Ładu. Mieszkańcy ze swoich podatków zapłacili za budowę jedynie 5 proc. wartości inwestycji.

"Most sam w sobie jest, ale nie da się przejechać"

Most przeszedł już odbiory techniczne, tyle że nie da się z niego korzystać, bo projekt nie zakładał budowy najazdów, a różnica wysokości między mostem a gruntową drogą to pół metra. - Koleżanka tam była ostatnio i mówiła, że nie da się przejechać. Most sam w sobie jest, ale nie da się przejechać - mówi pan Arek. - Na pewno tak się nie buduje. To tylko może się zdarzyć w Polsce. Jak ktoś robi, to chyba widzi, co robi i powinien jakoś to skorygować i zrobić tak, jak powinno być - dodaje jeden z kierowców.

A dlaczego nie jest tak jak "powinno być". Obecny burmistrz Łukasz Zaranek mówi, że trudno mu komentować sprawę, bo gdy powstawał projekt i trwało jego opiniowanie nie sprawował jeszcze urzędu. - Kiedy zacząłem być burmistrzem pojechałem na budowę i przyznaję się, że widzieliśmy, że coś tu jest nie tak. (...) Projektant nie przewidział budowy najazdów na most. A sama inwestycja została zbudowana zgodnie z projektem - mówi Łukasz Zaranek.

Most przyszłości

Mimo że z mostu nie da się jeszcze korzystać i wygląda on jak most donikąd, nowe władze gminy widzą zasadność tej inwestycji. - Zaczęła się budowa obwodnicy Rogoźna i mamy zapytania od inwestora i wykonawcy o możliwość puszczenia ciężkiego sprzętu właśnie przez ten most. Ma on nośność 42 ton, więc to bardzo dużo. W dalszej perspektywie również takie uzasadnienie znajduję. Mamy niedaleko most na Wełnie. Trwa ocena jego bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jeśli za kilka lat przyjdzie nam zainwestować w tamtym miejscu, to ten most na Rudce będzie dla nas błogosławieństwem, da nam szansę na puszczenie ruchu właśnie w tym miejscu - dodaje Zaranek.

Władze gminy deklarują, że najazdy zostaną wykonane jeszcze do końca września. - Staramy się, żeby zrobić to nie z gminnych środków, ale na razie o szczegółach nie chcę mówić. Most zostanie oddany do użytkowania po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - dodaje burmistrz.

