Poznań

Szymon wyszedł z domu w nocy. Apel policji

Policja szuka zaginionego Szymona Woźniaka
Do zdarzenia doszło w gminie Swarzędz
Źródło: Google Earth
Trwają poszukiwania 17-letniego Szymona Woźniaka z Łowęcina pod Poznaniem. Chłopak wyszedł z domu w nocy z soboty na niedzielę i od tej pory nie ma z nim kontaktu.

Wielkopolska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie i rysopis Szymona Woźniaka. To zaginiony 17-latek.

"W nocy 12 kwietnia nastolatek wyszedł z miejsca zamieszkania w miejscowości Łowęcin (gmina Swarzędz) i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi" - poinformowała policja.

Źródło: Wielkopolska policja

Chłopak ma 198 cm wzrostu, sylwetkę normalną, włosy w kolorze ciemnego brązu. Gdy go ostatni raz widziano był ubrany w szarą bluzę z kapturem, szare dżinsy oraz niebieskie buty. 17-latek nosi okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami.

- Poszukiwania trwają, policjanci prowadzą działania na różnych płaszczyznach, żeby odnaleźć 17-latka - powiedział podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy widzieli zaginionego w ostatnim czasie lub mają wiedzę, gdzie może on przebywać, by podzielili się swoją wiedzą z policjantami z komisariatu w Swarzędzu. Można się zgłosić osobiście lub zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 47 77 148 00

OGLĄDAJ: Magyar o telefonie od Orbana. "Powiedziałem: dziękuję za gratulacje w imieniu Węgier"
Peter Magyar

Magyar o telefonie od Orbana. "Powiedziałem: dziękuję za gratulacje w imieniu Węgier"

Peter Magyar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wielkopolska policja

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
Wypadek na budowie 55-metrowego pomnika Matki Boskiej
Kujawsko-Pomorskie
Paweł M. "Misiek" już w Polsce
"Misiek" był dla nich "papieżem", a "Zielak" jego prawą ręką. Obaj zostali skazani
Kraków
Jamie Lee Curtis
Amerykańska gwiazda: dziś czuję dumę ze swojego pochodzenia
Kultura i styl
Protest Greenpeace na wieży szybowej kopalni Szczygłowice w Knurowie
Aktywiści z czterech krajów na wieży kopalni. "Postępowanie w trybie przyspieszonym"
Katowice
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
BIZNES
imageTitle
Koniec gehenny polskiego siatkarza. Będzie uniewinniony
EUROSPORT
29-latek narkotyki ukrył w atrapie Biblii
Uciekał z "biblią" pełną narkotyków
Trójmiasto
imageTitle
Sabalenka wciąż króluje, Świątek musi nadrabiać
Najnowsze
Kierowca przekonuje, że nie wiedział, że potrącił człowieka
Potrącił rowerzystę i odjechał. Zaskakujące tłumaczenie kierowcy
Poznań
Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży
METEO
Broń, z której 41-latek strzelił w głowę 19-latka
Strzelił 19-latkowi w tył głowy z broni pneumatycznej
Lublin
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
"Gdzie jest Peter Szijjarto?" Media o "zniknięciu" szefa węgierskiego MSZ
imageTitle
Rory McIlroy dołączył do legend
EUROSPORT
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
BIZNES
Britney Spears wyda biografię
Gwiazda pop podejmuje leczenie. Dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka
Kultura i styl
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Wypadek w Łomiankach
Kobieta i nastolatek zginęli. Służby namierzyły auto, które odjechało z miejsca tragedii
WARSZAWA
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
BIZNES
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
"Jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy". Przez to tracimy pieniądze
Agnieszka Pióro
imageTitle
Co tu się wydarzyło? Kuriozalny gol w Paragwaju
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki zabrał głos po wyborach na Węgrzech
Polska
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
WARSZAWA
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza podpalenia
Trójmiasto
jelito
Prosta analiza zamiast kolonoskopii? "90 procent skuteczności w wykrywaniu raka"
Zdrowie
Peter Magyar
Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
BIZNES
imageTitle
"Przyjdzie moment, gdy będę się zastanawiał, dlaczego nie wygrałem"
EUROSPORT
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
METEO
Kuczmierowski
Posiedzenie sądu w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS ponownie przełożone
Polska
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
BIZNES

