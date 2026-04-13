Poznań Szymon wyszedł z domu w nocy. Apel policji

Do zdarzenia doszło w gminie Swarzędz Źródło: Google Earth

Wielkopolska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie i rysopis Szymona Woźniaka. To zaginiony 17-latek.

"W nocy 12 kwietnia nastolatek wyszedł z miejsca zamieszkania w miejscowości Łowęcin (gmina Swarzędz) i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi" - poinformowała policja.

Policja szuka zaginionego Szymona Woźniaka

Chłopak ma 198 cm wzrostu, sylwetkę normalną, włosy w kolorze ciemnego brązu. Gdy go ostatni raz widziano był ubrany w szarą bluzę z kapturem, szare dżinsy oraz niebieskie buty. 17-latek nosi okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami.

- Poszukiwania trwają, policjanci prowadzą działania na różnych płaszczyznach, żeby odnaleźć 17-latka - powiedział podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy widzieli zaginionego w ostatnim czasie lub mają wiedzę, gdzie może on przebywać, by podzielili się swoją wiedzą z policjantami z komisariatu w Swarzędzu. Można się zgłosić osobiście lub zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 47 77 148 00.

