Poznań 39-latek zginął w czasie skoków spadochronowych. Prokuratura o przyczynach Svitlana Kucherenko |

Wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 1 maja, przed południem na terenie lotniska w Lesznie (woj. wielkopolskie). W trakcie wykonywania skoków spadochronowych zginął 39-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Był to lot komercyjny, realizowany z wysokości około czterech tysięcy metrów.

We wtorek prokuratura podała wstępne przyczyny tragedii.

- W trakcie skoków spadochronowych 39-latek wykonywał tak zwany manewr 180 stopni. Według wstępnych ustaleń, wykonał go zbyt blisko ziemi i niestety uderzył ze znaczną prędkością w powierzchnie i doprowadził się tym samym do śmierci - przekazał tvn24.pl prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz Źródło: KMP Leszno

Są wyniki sekcji

Została przeprowadzona sekcja zwłok.

- Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia wielonarządowe - typowe i charakterystyczne dla upadku z wysokości. Pobrana została również krew do celów dalszych badań toksykologicznych - dodaje prok. Łukasz Wawrzyniak.

OGLĄDAJ: TVN24