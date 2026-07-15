Poznań Po uderzeniu w drzewo z auta wypadł 19-latek. Tylko on przeżył Filip Czekała |

Kotowo, Ptaszkowo. Tragiczny wypadek na DK32. Nie żyją dwie osoby Źródło wideo: KP PSP Grodzisk Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

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Do wypadku doszło około godziny 6 na drodze krajowej 32 między Ptaszkowem a Kotowem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 26-latek kierujący pojazdem marki Mazda nie zachował ostrożności w trakcie wyprzedzania, w wyniku czego auto uderzyło w drzewo - mówi sierżant sztabowy Aleksandra Hoffmann z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Pojazdem podróżowało trzech obywateli Ukrainy w wieku 26, 23 i 19 lat.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

19-latek wypadł z auta, tylko on przeżył

Po uderzeniu w drzewo z samochodu wypadł 19-latek. Mężczyzna trafił do szpitala w Nowym Tomyślu.

W wypadku zginęli 26-latek i 23-latek. Obaj byli zakleszczeni w pojeździe.

Na miejscu zdarzenia pracowały cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 5⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 6⃣ 9⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/CDTReKNCav — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 15, 2026 Rozwiń