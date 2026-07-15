Po uderzeniu w drzewo z auta wypadł 19-latek. Tylko on przeżył
Do wypadku doszło około godziny 6 na drodze krajowej 32 między Ptaszkowem a Kotowem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 26-latek kierujący pojazdem marki Mazda nie zachował ostrożności w trakcie wyprzedzania, w wyniku czego auto uderzyło w drzewo - mówi sierżant sztabowy Aleksandra Hoffmann z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Pojazdem podróżowało trzech obywateli Ukrainy w wieku 26, 23 i 19 lat.
19-latek wypadł z auta, tylko on przeżył
Po uderzeniu w drzewo z samochodu wypadł 19-latek. Mężczyzna trafił do szpitala w Nowym Tomyślu.
W wypadku zginęli 26-latek i 23-latek. Obaj byli zakleszczeni w pojeździe.
Na miejscu zdarzenia pracowały cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.
Źródło: tvn24.pl