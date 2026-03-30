Kórnik (woj. wielkopolskie)

W poniedziałek nad ranem policjanci interweniowali na drodze S11 w Dziećmierowie koło Kórnika (Wielkopolska). Około godziny 3 na trasie w kierunku Poznania zderzyły się dwa auta.

- Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem Seat Toledo obywatel Indii wjechał pod prąd na drogę ekspresową i doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym Volkswagenem Crafterem - poinformował podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

W wypadku poszkodowani zostali kierowca oraz pasażer Seata. Przetransportowano ich do szpitala. Jak podaje policja, obywatel Indii był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Pobrano od niego krew do dalszych badań.

- Droga przez pewien czas była zablokowana, w tej chwili ruch został wznowiony - dodał podkomisarz Paterski.

