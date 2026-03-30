Poznań

Wypadek na S11. Pijany kierowca wjechał pod prąd

Mężczyzna wjechał pod prąd na S11
Kórnik (woj. wielkopolskie)
Ponad promil alkoholu w organizmie miał obywatel Indii, który nad ranem spowodował wypadek na S11 w pobliżu Kórnika. Mężczyzna wjechał pod prąd na ekspresówkę i zderzył się z Volkswagenem.

W poniedziałek nad ranem policjanci interweniowali na drodze S11 w Dziećmierowie koło Kórnika (Wielkopolska). Około godziny 3 na trasie w kierunku Poznania zderzyły się dwa auta.

- Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem Seat Toledo obywatel Indii wjechał pod prąd na drogę ekspresową i doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym Volkswagenem Crafterem - poinformował podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

Mężczyzna wjechał pod prąd na S11
Mężczyzna wjechał pod prąd na S11
W wypadku poszkodowani zostali kierowca oraz pasażer Seata. Przetransportowano ich do szpitala. Jak podaje policja, obywatel Indii był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Pobrano od niego krew do dalszych badań.

- Droga przez pewien czas była zablokowana, w tej chwili ruch został wznowiony - dodał podkomisarz Paterski.

Czytaj także:
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Spadek cen paliw w hurcie. Orlen koryguje stawki
BIZNES
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował partnerkę nożem, potem ranił siebie
Rzeszów
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
METEO
Pożar budynków gospodarczych w Siwikach
Potężny pożar, ogromne straty
Białystok
imageTitle
Legendarny trener rezygnuje z prowadzenia reprezentacji po zasłabnięciu na odprawie
Najnowsze
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
WARSZAWA
Kradzież mięsa zarejestrowały kamery monitoringu
Nocny skok na chłodnię. Pracownik ukradł mięso z własnej firmy
Łódź
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
BIZNES
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
WARSZAWA
imageTitle
Świątek oficjalnie poza podium w rankingu WTA
EUROSPORT
imageTitle
Smutny koniec reprezentacyjnej kariery. "I tak bardzo długo to odwlekałem"
EUROSPORT
Zwycięski zespół Politechniki Rzeszowskiej
Przełomowy projekt studentów, stworzyli tani system wykrywania dronów
Rzeszów
imageTitle
Najgorszy sezon polskich skoczków od 17 lat
EUROSPORT
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
Kaczyński o "sile, która zmieni Europę". Pierwszy warunek: zwycięstwo Orbana
Polska
Michał Dworczyk
SAFE "ma dobre strony, ale ma zasadnicze błędy". "Na pewno bym się nie decydował"
Polska
Technicy NASA umieszczają statek kosmiczny Orion na rakiecie SLS
Ostatnie przygotowania do lotu wokół Księżyca. "Jesteśmy gotowi"
METEO
imageTitle
"Coś ekstremalnie trudnego". Sinner poszedł w ślady Sabalenki
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
BIZNES
Peter Magyar podczas wiecu w miejscowości Velence
W mediach rządowych nie istnieje. Ostatnie zaproszenie "wpłynęło we wrześniu 2024 roku"
Świat
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
BIZNES
Śnieg
Sypnie śniegiem w części kraju. Są alarmy
METEO
26 min
dziecko u dentysty
Aparat zdjęty, zęby znów się krzywią? "To jest temat troszeczkę niewygodny"
Wywiad medyczny
Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, odprawia nabożeństwo żałobne z okazji Niedzieli Palmowej
"Niefortunny incydent" w Jerozolimie. Prezydent Izraela: wielki smutek
Świat
policja carabinieri wlochy - CFEDEph shutterstock_1995525533
Skradziono obrazy warte miliony euro
Świat
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Spór o wygaszanie przedszkoli. Odmienne zdania ratusza i ministerstwa
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Szwed wskazał słaby punkt Polaków. "Myśli, że jest najlepszy na świecie"
EUROSPORT
imageTitle
Selekcjoner zasłabł. Federacja próbowała odwołać mecz
EUROSPORT
Izrael przeprowadził ataki na siły pokojowe ONZ w Libanie
Eksplozja w Libanie. Nie żyje żołnierz sił pokojowych ONZ
Świat
40 min
pc
Premiera"To się stawało podobne do sekty". Byliśmy na "ustawieniach Hellingera"
Superwizjer
Ćwiczenia fińskiej armii
Drony spadły na terytorium Finlandii
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica