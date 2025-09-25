Centymetry od tragedii. Ciężarówka utknęła na przejeździe. Nagranie

Kalisz. Centymetry od tragedii. Ciężarówka utknęła na przejeździe Źródło: Kalisz24.info.pl

Nagranie z tego zdarzenia opublikował portal kalisz24.info.pl. Jak czytamy, cała sytuacja miała miejsce w środę około godziny 6.45 na przejeździe kolejowym przy ulicy Torowej w Kaliszu.

Film pochodzi z kamery zamontowanej w aucie, które dopiero dojeżdża na przejazd.

Wycofał w ostatniej chwili

Na jego początku widać już pulsujące światła sygnalizacji i opuszczone rogatki z prawej strony. Gdy kierowca auta mija rondo, opadają rogatki po lewej stronie. Kierowca dosłownie w ostatniej chwili wycofał ciężarówkę przed nadjeżdżającym pociągiem, unikając zderzenia.

- Policjanci już w środę podjęli pierwsze działania w tej sprawie i zabezpieczyli oryginał tego nagrania. Niestety, nie są na nim widoczne numery rejestracyjne pojazdu. Ustalamy kim był kierowca i co to za ciężarówka. Mamy zabezpieczone także inne nagrania z kamer pokazujące to zdarzenie. Będziemy tą sytuację wyjaśniać - przekazała tvn24.pl podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.