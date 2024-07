Do szpitala trafił noworodek z urazem głowy. "Był potrząsany i szarpany"

Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzą rodzice ośmiotygodniowego chłopca z Jastrowia (woj. wielkopolskie). Na początku lipca dziecko trafiło do szpitala w Gdańsku z urazem wewnątrzczaszkowym. Wówczas pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu zaalarmował policję.

- Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia stosowania przemocy wobec kilkutygodniowego dziecka, które przebywało w szpitalu. Zebrana dokumentacja m.in. medyczna i przeprowadzone czynności dały podstawę do wszczęcia śledztwa, w którym podejrzani to matka dziecka i jej konkubent - przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Nie przyznają się do winy

Prokuratura Rejonowa w Jastrowiu przesłuchała już zatrzymanych. - Dalsze czynności podjęte w sprawie, a w szczególności dowody zebrane przez prokuratora pozwoliły na postawienie matce dziecka i jej partnerowi zarzutu znęcania się i spowodowania u niemowlaka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chłopiec był potrząsany i szarpany. Stosowana wobec niego przemoc doprowadziła do zmian niedotleniowo–niedokrwiennych w obu półkulach mózgu - powiedział TVN24 Łukasz Wawrzyniak. rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zarówno 29-latka jak i jej 36-letni partner nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy.