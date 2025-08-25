Pożar w zakładzie z pianką tapicerską

Około godziny 7.40 wielkopolscy strażacy odebrali zgłoszenie dotyczące pożaru w miejscowości Jankowy (powiat kępiński). Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.
Straż pożarna o akcji
- Pożar wybuchł na terenie firmy produkującej materace i zajmującej się przetwarzaniem pianki polietylenowej, czyli tapicerskiej. Ogień był zlokalizowany w magazynie. Osoby, które się w nim znajdowały same się ewakuowały. Nie ma osób poszkodowanych, poza jedną, która podtruła się dymem i została już przewieziona do szpitala - przekazał kapitan Jakub Sobczak z Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Na miejscu pojawiło się 17 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna komendanta wielkopolskiej straży pożarnej. - Pożar jest już opanowany, teraz trwa dogaszanie - powiedział tuż przed godziną 9 Sobczak.
