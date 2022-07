Wyglądało jakby zginęli w pożarze, według Archiwum X to było zabójstwo. Tajemnica śmierci producenta palet

czytaj dalej

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówił w TVN24 o "dwóch niebezpiecznych procesach", które dotykają samorządów. Stolica Dolnego Śląska - jak powiedział - płaci za nie "rachunek na poziomie miliarda złotych". - Z jednej strony samorządy są zmuszane do tego, by redukować wydatki, by szukać oszczędności. Z drugiej strony nie do końca obserwujemy podobne działanie państwa polskiego - stwierdził Sutryk.