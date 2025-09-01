Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Kobieta i jej córki znalezione w szambie. Śledztwo w sprawie zabójstwa

Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Matka i jej córki znalezione w szambie
Źródło: TVN24
Kobieta i dwie jej córki zostały znalezione w szambie w miejscowości Helenów Pierwszy (Wielkopolska). Nie udało się ich uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Helenów Pierwszy. W przydomowym szambie znaleziono 32-letnią kobietę i jej dwie córki. Nie udało się ich uratować. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

- Z ustaleń prokuratury wynika, że w przedmiotowej sprawie z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z zaistnieniem przestępstwa. Na tym etapie postępowania mówimy o artykule 148 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli przestępstwie polegającym na tym, że sprawca zabija więcej niż jedną osobę  - mówi Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie.

Dodaje, że śledczy biorą pod uwagę każdą wersję zdarzeń. Konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar oraz uzyskanie badań toksykologicznych.

Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Źródło: TVN24

Służby powiadomił ojciec dziewczynek

Jak przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w niedzielę po godzinie 22 służby powiadomił ojciec i mąż poszkodowanych. Powiedział, że w rejonie szamba "znajdują się niepokojące ślady, a jego żona i dwie córki zniknęły".

Trzy osoby były w przydomowym szambie. Kiedy służby przyjechały na miejsce, dwie osoby zostały już wyciągnięte - kobieta i dziecko.

- Im pomocy udzielał mężczyzna i inna postronna osoba. W środku znajdowało się jeszcze jedno dziecko - opowiadał w poniedziałek rano na antenie TVN24 starszy kapitan Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Kobieta i dwie dziewczynki znalezione w szambie
Kobieta i dwie dziewczynki znalezione w szambie
Źródło: PSP Konin

Kobiety i dzieci nie udało się uratować

Strażacy wyciągnęli drugie dziecko.

- Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, niestety stwierdzono zgon kobiety, to była 32-latka - dodał Andrzejewski.

Dziewczynki w wieku sześciu i ośmiu lat zostały przewiezione do szpitala. Niestety, ich również nie udało się uratować.

Jak powiedział, kiedy strażacy dojechali na miejsce, pokrywa od wejścia do szamba znajdowała się z boku. Strażak jednak podkreślił, że nie wie, czy nie odsunęły jej osoby postronne, które udzielały pomocy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zasuwa szamba była zdjęta, w środku znalazł ciało

Zasuwa szamba była zdjęta, w środku znalazł ciało

Lublin
Tragedia na podwórku. 10-latek wpadł do przydomowej studzienki

Tragedia na podwórku. 10-latek wpadł do przydomowej studzienki

Lublin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaStraż pożarnawojewództwo wielkopolskiedzieckoWielkopolska
Czytaj także:
Danuta Wałęsa
Danuta Wałęsa skontrolowana przez funkcjonariusza. SOP: przeprosiliśmy
Polska
imageTitle
Najlepszego napastnika Legii czeka długa przerwa
EUROSPORT
Tiramisu
Poszukiwani testerzy tiramisu. Te warunki trzeba spełnić
Ciekawostki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Nowy rok szkolny rozpoczęty. Najważniejsze daty
BIZNES
USA. Deportacja migrantów z Gwatemali, styczeń 2025
Wstrzymana deportacja setek dzieci. Sędzię obudzono o wpół do trzeciej nad ranem
Świat
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Huśtawka, która zatrzymała się w połowie". Spadki na rynku mieszkań
BIZNES
Donald Tusk
Obraźliwe hasła na Westerplatte. "Polskie piekiełko" nawet w ważną rocznicę
Polska
Myślibórz. Stracił prawo jazdy
Pospieszył koleżance z pomocą, stracił prawo jazdy
Szczecin
imageTitle
Niezniszczalny. 14. w karierze ćwierćfinał Djokovicia w Nowym Jorku
EUROSPORT
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Wyciek instrukcji w "wyjątkowo ważnej sprawie". "Skrajna nieodpowiedzialność"
Polska
25901032
Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Rozmowa "w cztery oczy"
Polska
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: można wymyślać, ale są granice
Polska
Afganistan
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych
METEO
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
WARSZAWA
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
Dane z przemysłu. "Tempo spadku było marginalne"
BIZNES
Andrej Parubij
Zbrodnia we Lwowie. "Widać rosyjski ślad"
Świat
Warszawa
Tak rośnie polska gospodarka
BIZNES
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0014
To "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu". Finał był tragiczny
Polska
Mierzawa. wypadek
Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób
Polska
shutterstock_441538252
Dziś ma dojść do eksmisji słynnej kawiarni
Kultura i styl
Susza w Korei Poudniowej
Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej
METEO
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
WARSZAWA
Atak na kierowcę autobusu MPK Wrocław
"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"
Wrocław
Gdańsk w nocy
Kolejne miasto bez nocnej sprzedaży alkoholu
Trójmiasto
imageTitle
Rusza zgrupowanie kadry. O której dziś konferencja z udziałem Lewandowskiego?
EUROSPORT
imageTitle
Polak z listy rezerwowej w 1/8 finału US Open. Po niesamowitym meczu
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Powrót burz i ulew. Gdzie i kiedy się ich spodziewać
METEO
Media: Rząd Iranu chce wprowadzić zakaz przedłużania rzęs i paznokci
Zakaz dla branży beauty. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Ukrywa się z dziećmi od czterech lat. Zdaniem policji widać go na tym nagraniu
Świat
imageTitle
Wielki wyczyn gwiazdora NBA. Dołączył do Kukoca i Ponitki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica