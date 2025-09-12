Logo strona główna
Poznań

Korupcja w firmie z miliardowymi zamówieniami od państwa. Są zarzuty

Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Prokuratura Krajowa przedstawiła Grzegorzowi K., prezesowi spółki H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, zarzut żądania 900 tysięcy złotych korzyści majątkowej. Zarzuty w tej sprawie usłyszał także drugi zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne mężczyzna. K. został odwołany z funkcji prezesa.

O zatrzymaniu prezesa Grzegorza K. przez agentów CBA informowaliśmy we wtorek, 9 września. Robert Zieliński z tvn24.pl potwierdził w biurze prasowym Agencji Rozwoju Przemysłu, która kontroluje spółkę FPS, fakt zatrzymania Grzegorza K.

- Zdarzenie to ma charakter poważny i zostaje potraktowane z najwyższą uwagą. ARP SA podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zarząd FPS Cegielski sp. z o.o. zadeklarował pełną, bezwarunkową współpracę z organami ścigania w toku postępowania - przekazała pytana o zatrzymanie prezesa rzecznik ARP Katarzyna Frendl.

Zarzuty dla dwóch osób

Według prokuratury żądanie łapówki wiązało się z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych. Śledztwo w sprawie żądania korzyści majątkowych w związku z realizacją kontraktów dotyczących produkcji taboru kolejowego nadzoruje śląski wydział Prokuratury Krajowej. We wtorek na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA - oprócz Grzegorza K. - zatrzymali także Andrzeja G. - Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące żądania korzyści majątkowej w kwocie 900 tysięcy złotych w związku z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych. W toku śledztwa ujawniono, że podejrzani reprezentujący podmiot zamawiający brali udział w procederze korupcyjnym polegającym na żądaniu od producenta podzespołów do wagonów kolejowych korzyści majątkowej w kwocie 900 tysięcy złotych - poinformowała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Prokuratura podała, że w trakcie przesłuchań jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Nie ujawniła jednak, o którego z zatrzymanych chodzi. Z udziałem obu mężczyzn śledczy przeprowadzili szereg innych czynności dowodowych, kompletując materiał dowodowy. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Podejrzanym może grozić do 10 lat więzienia. PK zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Prezes odwołany

FPS jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem Cegielskiego wyprodukowane zostały w 1921 roku. W 1926 roku fabryka rozpoczęła produkcję parowozów. Po II wojnie światowej firma działała pod nazwami Fabryka Wagonów i Fabryka Lokomotyw i Wagonów. W wyniku prowadzonych przekształceń w 1997 roku na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego. Od 2010 roku 100 proc. udziałów w FPS ma Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). "ARP SA - jako podmiot nadzorujący tę spółkę - niezwłocznie podjął wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W dniu 10.09.2025 Rada Nadzorcza FPS Cegielski podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego prezesa zarządu spółki. Obecnie funkcję pełniącego obowiązki prezesa zarządu pełni dotychczasowy członek zarządu, który ma uprawnienia do jednoosobowej reprezentacji spółki. Wiemy też, że w trybie natychmiastowym wdrażane są w spółce nowe, odpowiednie procedury” - napisano w oświadczeniu, które otrzymała PAP. Przedstawiciele Agencji podkreślili też w oświadczeniu, że zasady etyczne i reguła zero tolerancji dla jakichkolwiek nieprawidłowości są fundamentem działania całej Grupy Kapitałowej ARP i wszelkie naruszenia tych zasad wyjaśniają odpowiednie służby i spotykają się ze zdecydowaną reakcją. W lipcu 2024 roku spółka PKP InterCity podpisała z FPS kontrakt o wartości ponad 4,2 mld zł na zakup 300 nowych wagonów. W umowie przewidziano możliwość skorzystania przez przewoźnika z opcji kupna dodatkowych 150 wagonów, co podniosłoby wartość kontraktu do ponad 6,3 mld zł. Kilka tygodni temu prezes PKP InterCity zapowiedział zamówienie w FPS 150 dodatkowych wagonów i tym samym rozszerzenie ubiegłorocznej umowy.

Bohater infoafery i jego biznesy z ARP. Agencja zawiadamia prokuraturę

Bohater infoafery i jego biznesy z ARP. Agencja zawiadamia prokuraturę

Robert Zieliński
PKP na zakupach. Największy kontrakt w historii

PKP na zakupach. Największy kontrakt w historii

BIZNES
Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Kaczmarczyk/PAP

ProkuraturakorupcjaPoznań
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
WARSZAWA
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie miasta
Kraków
imageTitle
Mistrzowie świata zagrają o złoto na Starym Kontynencie
Najnowsze
Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"
Polska
imageTitle
Polka powalczy o złoto mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Philipsena w Vuelta a Espana. Liderzy czają się przed finałem
EUROSPORT
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Notowania ropy i ceny paliw w Polsce. Co czeka kierowców w najbliższych dniach
BIZNES
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Tak trolle Kremla uderzają w panią Alicję i pana Tomasza
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Zjawiska przemieszczają się na wschód
METEO
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
METEO
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Alexus Grynkewich, Mark Rutte
Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance
Świat
imageTitle
Lewandowski walczy o miejsce w składzie Barcelony. Czy zagra z Valencią?
EUROSPORT
Służba więzienna
Więzień "oddalił się od miejsca zatrudnienia". Policja: namierzony i zatrzymany
Lubuskie
Pete Hegseth na szczycie NATO w Hadze
Szef MON rozmawiał z szefem Pentagonu
Polska
Charlie Kirk
Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki
Michał Sznajder
WOT
Wojsko szuka drona w Wesołej
WARSZAWA
Narodowy Bank Polski poinformował, że w trzecim kwartale ubiegłego roku ubyło w Polsce 316 bankomatów, to spadek o 1,4 proc.
Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"
BIZNES
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Niemcy rozszerzyły misję na polskim niebie
Świat
imageTitle
Tak dobrze nie było od dawna. Mnóstwo wyróżnień dla polskich klubów
EUROSPORT
Był pijany
Nie powinien, ale wsiadł za kierownicę. Pijany wjechał w bele kiszonki
Lublin
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Awantura górali zakończona atakiem nożem. Będzie zarzut dla drugiej osoby
Kraków
Patryk M.
"Wielki Bu" zatrzymany
Robert Zieliński
Lądek-Zdrój po powodzi (17.09.2024)
Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa
Wrocław
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
Dariusz Matecki
Matecki zapowiada przekazanie USA "listy osób"
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczęte. Gospodarze dostali tęgie lanie
EUROSPORT
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO

