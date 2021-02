Pijany pasażer pogryzł kierowcę autobusu

Gdy autobus dotarł na pętlę, kierowca poprosił go o opuszczenie pojazdu. Wtedy 30-latek rzucił się na kierowcę. Bił go i gryzł. Agresora zatrzymała policja.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Gorzowie Wielkopolskim. Autobus linii 124 dojechał do pętli Prefadom. Kierowca zauważył, że jeden z pasażerów nie wysiadł z pojazdu. Postanowił do niego podejść i wyprosić. Wtedy ten stał się agresywny - zaczął bić i gryźć kierowcę. W obezwładnieniu napastnika pomogli inni pasażerowie.