Poznań Uszkodzony gazociąg przy przedszkolu. Ewakuowano ponad 200 osób Aleksandra Arendt-Czekała |

Uszkodzony gazociąg w Gortatowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Gortatowo to miejscowość położna w gminie Swarzędz pod Poznaniem. W środę o godzinie 9.26 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące awarii gazociągu na ul. Swarzędzkiej. Doszło do niej podczas prac ziemnych.

Na miejscu działają strażacy Źródło zdjęcia: TVN24

W związku z tym ewakuowano około 200 dzieci z pobliskiego przedszkola. - Bezpieczeństwo i odpowiednie warunki dla dzieci były dla nas kluczowe, dlatego burmistrz zdecydował o podstawieniu autobusów, żeby można było przetransportować przedszkolaki - poinformowała Zuzanna Lis, rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Udało nam się również skontaktować z dyrekcją przedszkola. - Dzieci są już bezpieczne w miejskiej świetlicy, skąd będą mogli je odbierać rodzice - przekazała dyrektorka.

Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej

- Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone, a pracownicy pogotowia gzowego już pracują nad tym, by usunąć usterkę. Na razie trudno powiedzieć, jak długo jeszcze potrwają te działania - powiedział Tobiasz Baranicz z OSP Swarzędz.

W związku z uszkodzeniem gazociągu w okolicy wyłączono gaz.