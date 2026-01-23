Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Bez kurtki i w klapkach na nogach. Od razu zwrócili na niego uwagę

Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna był poszukiwany jako osoba zaginiona
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Zdezorientowany 80-latek błąkał się bez ciepłej odzieży po Gdańsku. Dzięki szybkiej reakcji strażników miejskich szybko trafił do szpitala. Okazało się, że to zaginiony senior. Do bliźniaczej sytuacji doszło w Łysomicach.

Niskie temperatury i mrozy mogą zagrażać życiu - szczególnie osób w kryzysie bezdomności oraz osób zaginionych. O tym, jak istotne jest zachowanie uwagi i wykazanie się empatią, świadczą sytuacje, do których doszło 21 stycznia w Gdańsku i Chełmży.

W Gdańsku strażnicy miejscy podczas patrolu natknęli się na 80-latka, który nie miał na sobie kurtki ani butów. Jego stopy chroniły tylko klapki. Tymczasem słupki na termometrach wskazywały -10 st. C.

"Senior był zdezorientowany i nie potrafił logicznie wyjaśnić, dokąd zmierza. Co gorsza, mijały go samochody, jednak żaden z kierujących nie zareagował na jego nietypowe zachowanie" - zrelacjonowali strażnicy.

Strażnicy wypatrzyli seniora bez kurtki podczas mrozu
Strażnicy wypatrzyli seniora bez kurtki podczas mrozu
Źródło: Straż Miejska w Gdańsku

Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości - senior potrzebował pomocy. Zabrali mężczyznę do radiowozu, żeby się ogrzał, a potem wezwali pogotowie.

"Mężczyzna trafił do szpitala, a kilka godzin później okazało się, że był poszukiwany jako osoba zaginiona. To kolejny przykład, jak ważna jest uważność i szybka reakcja" - przekazała straż miejska.

"Nie wiedział, gdzie mieszka i jak się nazywa"

Podobny scenariusz rozegrał się w Łysomicach (Kujawsko-Pomorskie), tyle że tam zareagowała zaniepokojona kobieta.

- Zgłaszająca zauważyła na DK 91 seniora, który zachowywał się nietypowo i pomimo silnego mrozu nie miał kurtki. Dyżurny skierował tam będącego w pobliżu dzielnicowego, jednak ten nie odnalazł we wskazanym miejscu, ani w pobliżu, pasującej do opisu osoby - poinformowała podkom. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

W poszukiwania mężczyzny włączył się też patrol, który wracał z innej interwencji. Policjanci pojechali w okolice przejazdu w Łysomicach i to tam znaleźli zdezorientowanego seniora. - 89-latek był ubrany absolutnie nieadekwatnie do panującego mrozu. Senior nie wiedział, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Na szczęście, swój dom musiał opuścić niedawno, nie był jeszcze wychłodzony i nie wymagał pomocy medycznej - zrelacjonowała podkom. Bocian.

Policjanci ustalili, że jego zaginięcie nie zostało jeszcze zgłoszone. Dopiero dzięki rozmowom z okolicznymi mieszkańcami udało się ustalić miejsce zamieszkania mężczyzny. - Okazało się, że 89-latek niepostrzeżenie opuścił dom oddalony około półtora kilometra od miejsca, gdzie go odnaleźli. Członkowie rodziny nie zauważyli momentu, kiedy wyszedł. 

Dzięki wzorowej reakcji przypadkowej kobiety, zainteresowanej losem seniora, a także policjantów, którzy szybko odnaleźli mężczyznę, jego życiu nic nie zagraża - dodała policjantka.

Zareagowała, bo zobaczyła zdezorientowanego 89-latka
Zareagowała, bo zobaczyła zdezorientowanego 89-latka
Źródło: KMP Toruń

"Mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia"

Służby nieustannie apelują, by nie mijać obojętnie ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jedna decyzja lub jeden telefon może komuś uratować życie. Dlatego podczas niesprzyjającej pogody warto szczególnie zwrócić uwagę na seniorów, którzy z różnych powodów mogą potrzebować wsparcia i pomocy.

- Osoby nieporadne, wymagające szczególnej opieki, osoby starsze czy dzieci mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie ze sobą mróz - wskazała podkom. Dominika Bocian.

Jak mówi Błażej Busza z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, osobę zaginioną można dość łatwo rozpoznać.

- Na szkoleniach często zwracamy uwagę, że takie osoby mają zagubiony wzrok - to jest coś, czego trudno nie rozpoznać. Druga kwestia jest taka, że takie osoby często robią kilka kroków, a potem przystają i się rozglądają - wytłumaczył Busza.

Wystarczy zadać to jedno pytanie

Szczególnie alarmujący powinien być widok seniora, który jest ubrany nieadekwatnie do pogody albo gdy sprawia wrażenie osoby zdezorientowanej. To sygnały, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z osobą, która zmaga się na przykład z zespołami otępiennymi.

Taki senior może nie być w stanie samodzielnie wrócić do domu i przez wiele godzin przemierzać ulice w poszukiwaniu tylko sobie znanego celu podróży. W ten sposób oddala się od miejsca zamieszkania. Niektórzy seniorzy potrafią pokonać od kilku do kilkudziesięciu kilometrów - w zależności od tego, czy korzystają z transportu czy nie. Poszukiwania takiej osoby, zwłaszcza zimą, są szczególnie trudne.

Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna był poszukiwany jako osoba zaginiona
Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna był poszukiwany jako osoba zaginiona
Źródło: Straż Miejska w Gdańsku

Specjaliści zwracają również uwagę, że senior cierpiący na demencję może podczas krótkiej rozmowy się zmobilizować i mówić logicznie.

- To jest szczególnie trudne, gdy ktoś nie ma doświadczenia w prowadzeniu dialogu z osobami z demencją. Zwykle pytamy, czy taka osoba się zgubiła albo czy wszystko dobrze. W odpowiedzi słyszymy, że wszystko jest dobrze. Ta osoba nawet podaje konkretny adres albo prosi o podwózkę. Natomiast wystarczy zapytać o coś aktualnego, jak rok, data, głośne wydarzenie dnia, i już okazuje się, że według naszego rozmówcy jest rok 1980 - podpowiedział Błażej Busza.

I co zrobić? Zabrać taką osobę na najbliższy komisariat albo wezwać służby. - Bardzo ważne jest, żeby odnotować, gdzie taką osobę znaleziono i dokąd chciała się wybrać. Seniorzy z demencją lubią wracać w te same miejsca. Jeśli ponownie dojdzie do takiej sytuacji, to służby mają bardzo cenną wskazówkę - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?

Aleksandra Arendt-Czekała
"Nienawidzę mojej matki, jest mi wstyd". Czemu przeraża ją dywanik w łazience i poduszka z kotkiem?

"Nienawidzę mojej matki, jest mi wstyd". Czemu przeraża ją dywanik w łazience i poduszka z kotkiem?

Polska

O tym, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko zaginięcia bliskiej nam osoby i jak patrzą na świat seniorzy z zespołami otępiennymi (demencja), piszemy w TVN24+.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Gdańsku

Udostępnij:
TAGI:
SeniorzyMróz
Czytaj także:
telefon szpieg hacker
"Przerwa w ubezpieczeniach". Komunikat największego banku w Polsce
BIZNES
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Zuzanna Karczewska
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Trzylatek potrącony przez kierowcę
WARSZAWA
Prace na polu podczas suszy. Wieś Harkawicze w województwie podlaskim (27 maj 2025)
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
METEO
imageTitle
Prevc zrobił swoje, Polacy niestety też
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie
Świat
Piotr Żyła
Żyła broni honoru naszych skoczków na MŚ w Oberstdorfie
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
"Sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała"
BIZNES
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
To miało być przyczyną katastrofy. Są wstępne ustalenia
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Pełczyńska-Nałęcz przyjęła zaproszenie Hołowni. Co z drugą kandydatką?
Polska
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Stoch już wiedział. Wymowny gest
EUROSPORT
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
WARSZAWA
Roluś jedynym psem czekającym na dom
Wszystkie zwierzęta ze schroniska znalazły stałe domy. Został tylko Roluś
Wrocław
Mark Carney
Pokłosie "przemówienia, na które czekał świat". Szefowa wielkiego banku reaguje
BIZNES
shutterstock_2372968807_1
Pijani bez alkoholu. Przełom w badaniach nad jedną z najbardziej niezrozumianych chorób
Zdrowie
Nie odśnieżył samochodu, potrącił na pasach kobietę
Nie odśnieżył samochodu, potrącił na pasach kobietę
Katowice
Ryszard Terlecki
"Oburzeni" słowami Trumpa? Poseł PiS: ma prawo być rozczarowany
Polska
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
METEO
Tomasz Kanik i Maciej Woroch
Reporter wspomina akcję z Afganistanu. "Zabezpieczali Polacy, Amerykanie daleko"
Świat
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
WARSZAWA
Maciej Konieczny
Debata o alkoholu w Sejmie. Poseł: jestem osobą uzależnioną
Zdrowie
imageTitle
Afera z nominacjami na igrzyska. Ojciec alpejki grzmi, PZN wyjaśnia
EUROSPORT
Tankowce u wybrzeży Wenezueli, ropa naftowa
Ropa ma popłynąć do Europy. Na polecenie Trumpa
BIZNES
Donald J. Trump
Krytykują Trumpa. "Jak śmiał?"
Świat
34 min
pc
Beckhamowie w kryzysie. Czy da się pogodzić rodzinę i biznes?
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
Karol Nawrocki
Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół
Polska
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
METEO
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica