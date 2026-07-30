Z domu wydostawał się dym, w stronę strażaków poleciały butelki z benzyną
W środę o godzinie 18.20 pleszewscy policjanci odebrali zgłoszenie od rodziny 62-latka z Dobrej Nadziei, że nie ma z nim kontaktu. Na miejsce wezwano strażaków. Gdy ci pojawili się na miejscu, z domu wydobywał się dym.
- Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił oraz tak zwane koktajle Mołotowa - relacjonuje aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.
Ściągnięto negocjatorów i kontrterrorystów
Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. W zwiazku z tym na miejsce ściągnięto zespół negocjacyjny z Poznania oraz kontrterrorystów z Poznania i Łodzi. - 62-latek odmawiał jakiejkolwiek pomocy i chęci współpracy. Została więc podjęta decyzja o siłowym wejściu do mieszkania - wyjaśnia Kołaska.
Policjanci dostali się do mieszkania po godzinie 1. 62-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był trzeźwy. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.
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