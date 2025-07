Koszmarny wypadek w Cielczy. Policja prosi potencjalnych świadków o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzeń Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

Jarociński sąd uznał, że kierowca samochodu dopuścił się przestępstwa polegającego na nieumyślnym spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jednocześnie sąd zaznaczył, że do tragedii doszło wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno, a z nieba padał intensywnie deszcz.

Wobec skazanego nie orzeczono zakazu prowadzenia pojazdów. Zasądzono nawiązki po 5 tys. zł dla pokrzywdzonych bliskich. Skazany, 57-letni mieszaniec Jarocina podczas śledztwa przyznał się do postawionego zarzutu, żałował tego, co się stało. Zeznał, że wracał po nocnej zmianie do domu, na dworze była szarówka i padał deszcz. Twierdził, że pokrzywdzonego zauważył na pasach za późno, żeby mógł zareagować.

Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie jest nieprawomocny.

Drugi kierowca ciągle nieznany

17-letni Maksymilian zginął 24 stycznia 2024 roku na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Cielczy. Po tym, jak został uderzony przez pojazd kierowany przez skazanego mężczyznę, został odrzucony na drugi pas. Tam najprawdopodobniej zahaczył o inny pojazd i był ciągnięty przez ponad kilometr.

Tragiczny wypadek w Cielczy Źródło: OSP Radlin

Wciąż szukają drugiego kierowcy

W związku z brakiem przełomu w sprawie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu pojazdu oraz kierowcy, który brał udział w tym wypadku drogowym. Najpierw kwotę wyznaczono na 5 tysięcy złotych. Nagroda wzrosła ostatecznie do 15 tysięcy złotych.

Jak informował młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, rodzina zmarłego dołożyła 10 tysięcy złotych do nagrody wyznaczonej wcześniej przez policję.

Osoby, które były świadkami zdarzenia i widziały jego przebieg, mają wiedzę o drugim uczestniku zdarzenia, który oddalił się z miejsca, posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia drugiego pojazdu i jego kierowcy, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie pod nr tel. 47 77 55 200 lub osobiście w KPP Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

