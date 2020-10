Siostry z Broniszewic proszą o wsparcie domów pomocy społecznej

Nagranie, na którym widać dwie zakonnice w biało-czarnych habitach kiwające się na boki jak pingwiny, było w 2017 roku hitem internetu. - Wiedziałyśmy, że dzisiaj Dzień Pingwina i zastanawiałyśmy się, co zrobić z tej okazji. Jesteśmy przemęczone pracą, budową domu dla naszych chłopców - to są efekty, nie mamy żadnych granic – mówiła wówczas siostra Eliza Myk.

DPS-y w potrzebie

Siostry dominikanki z Broniszewic apelują o pomoc dla takich DPS-ów. "Wciąż zwracają się do nas DPSy z prośbą o wsparcie – środki ochronne, leki, żywność – budżet większości z nich jest przez dodatkowe wydatki covidowe wywrócony do góry nogami i się już dawno skończył. Dlatego proszą o pomoc" – tłumaczą siostry.

Potrzebne są przede wszystkim środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki. Ale też leki i żywność.

- Płyną już do nas rękawice z Malezji, za które niedługo będziemy musieli zapłacić 80 tysięcy złotych. One trafią do domów, w których obecnie są zakażenia. Również potrzebujemy kupić bardzo duże ilości żywności – mówi siostra Tymoteusza.