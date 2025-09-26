Duży pożar magazynu. Spłonął budynek PKS

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.35. Palił się magazyn przy ul. Przemysłowej w Bielsku (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) zlokalizowany na terenie bazy PKS.
- Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, kolejne 12 jest w drodze - mówił na początku akcji dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Na miejsce skierowana została także grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
- Pożarem objęty jest cały budynek na terenie bazy PKS. W środku znajdują się pojazdy. Nikt nie ucierpiał. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej - przekazywał st. kpt. Marcin Piechocki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.
Jak informują Wydarzenia Międzychodzkie, obok hali znajdują się dystrybutory z paliwem, dzięki szybkiej akcji straży pożarnej udało się uniknąć przedostania na nie ognia.
Po godzinie 16.30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że pożar jest już opanowany i trwa jego dogaszanie. "Cały budynek uległ spaleniu i zawaleniu" - poinformowali strażacy.
Autorka/Autor: Filip Czekała /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Wydarzenia Międzychodzkie