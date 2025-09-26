Logo strona główna
Poznań

Duży pożar magazynu. Spłonął budynek PKS

Potężny słup dymu
Pożar bazy PKS w Bielsku
Źródło: Wydarzenia Międzychodzkie
W Bielsku spłonął i zawalił się budynek PKS. Na miejsce skierowano aż 25 zastępów straży pożarnej i grupę operacyjną Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Trwa dogaszanie.

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.35. Palił się magazyn przy ul. Przemysłowej w Bielsku (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) zlokalizowany na terenie bazy PKS.

- Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, kolejne 12 jest w drodze - mówił na początku akcji dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Potężny słup dymu
Potężny słup dymu
Źródło: Wieści Międzychodzkie

Na miejsce skierowana została także grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- Pożarem objęty jest cały budynek na terenie bazy PKS. W środku znajdują się pojazdy. Nikt nie ucierpiał. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej - przekazywał st. kpt. Marcin Piechocki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.

Pożar wybuchł w bazie PKS
Pożar wybuchł w bazie PKS
Źródło: Wieści Międzychodzkie

Jak informują Wydarzenia Międzychodzkie, obok hali znajdują się dystrybutory z paliwem, dzięki szybkiej akcji straży pożarnej udało się uniknąć przedostania na nie ognia.

Po godzinie 16.30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że pożar jest już opanowany i trwa jego dogaszanie. "Cały budynek uległ spaleniu i zawaleniu" - poinformowali strażacy.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wydarzenia Międzychodzkie

