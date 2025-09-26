Duży pożar magazynu. Spłonął budynek PKS

Pożar bazy PKS w Bielsku Źródło: Wydarzenia Międzychodzkie

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.35. Palił się magazyn przy ul. Przemysłowej w Bielsku (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) zlokalizowany na terenie bazy PKS.

- Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, kolejne 12 jest w drodze - mówił na początku akcji dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Potężny słup dymu Źródło: Wieści Międzychodzkie

Na miejsce skierowana została także grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- Pożarem objęty jest cały budynek na terenie bazy PKS. W środku znajdują się pojazdy. Nikt nie ucierpiał. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej - przekazywał st. kpt. Marcin Piechocki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.

Pożar wybuchł w bazie PKS Źródło: Wieści Międzychodzkie

Jak informują Wydarzenia Międzychodzkie, obok hali znajdują się dystrybutory z paliwem, dzięki szybkiej akcji straży pożarnej udało się uniknąć przedostania na nie ognia.

Po godzinie 16.30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że pożar jest już opanowany i trwa jego dogaszanie. "Cały budynek uległ spaleniu i zawaleniu" - poinformowali strażacy.

Trwa dogaszanie pożaru budynku w Międzychodzie (Bielsku). 📢 Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godz. 14:35. 🔥 Cały... Posted by KW PSP Poznań on Friday, September 26, 2025 Rozwiń