Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Help Animals" interweniowało w sprawie zaniedbanego psa. Zwierzę znaleziono na jednej z posesji w Borowie (woj. wielkopolskie). Młody pies był trzymany na krótkim łańcuchu. Na jego szyi widoczne były rany. W pobliżu brakowało dostępu do wody i świeżego jedzenia. Według stowarzyszenia, zwierzę znajdowało się na posesji powiatowego radnego Prawa i Sprawiedliwości. Sprawą zajmuje się policja.

Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Help Animals" opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia z interwencji w miejscowości Borów (woj. wielkopolskie). - Otrzymaliśmy zgłoszenie od anonimowej osoby, która przejeżdżając przez tę miejscowość zobaczył psa, który za sobą ciągnął łańcuch z kłódkami. Miał obwiązaną sznurkami szyję. To był okropny widok. Ta osoba pomogła się wyswobodzić psu i zaobserwowała, na którą posesję wraca - opowiada Anna Małecka, wiceprezeska stowarzyszenia KSPZ.

Na miejscu pojawili się przedstawiciele stowarzyszenia. - Warunki bytowe tego psa były dramatyczne. Był na krótkim łańcuchu przez co nie mógł ani wejść do budy, ani nie miał możliwość załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. Zwierzę było pozbawione wody, a w wiadrze znajdowały się jakieś zlewki z obiadów. Pies zamiast obroży miał łańcuch przez co na jego szyi są widoczne rany - opisuje Małecka.