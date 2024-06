Awaria na stacji Poznań Główny. Pociągi mają nawet ponad 100 minut opóźnienia

Utrudnienia na stacji kolejowej Poznań Główny. Nad ranem doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Jak przekazuje PKP PLK, "pociągi kursują, ale mają opóźnienia". Niektóre odjazdy już są opóźnione nawet o ponad 100 minut.

Około godz. 3.30 na stacji Poznań-Główny doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. w związku z tym pasażerowie, którzy podróżują pociągami przejeżdżającymi przez poznański węzeł kolejowy muszą się uzbroić w cierpliwość.

Na tablicy odjazdów widać, że opóźnienia są już jednak znacznie większe niż 30 minut. O 140 minut jest opóźniony pociąg Kolei Wielkopolskich do Wolsztyna. Ponad 100 minut na rozpoczęcie podróży czekają pasażerowie składu Przewozów Regionalnych do Szklarskiej Poręby. Ponad godzinne opóźnienia mają również pociągi Intercity do Kołobrzegu, Gdyni i Warszawy Gdańskiej.