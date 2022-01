Duszpasterz trzeźwości spowodował wypadek, był pijany. Ksiądz usłyszał zarzut

50-letni ksiądz w listopadzie 2021 roku spowodował wypadek na terenie gminy Brześć Kujawski (Kujawsko-Pomorskie), miał wtedy ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz, po dwóch miesiącach, usłyszał zarzuty, grozi mu do dwóch lat więzienia. Ksiądz, gdy doszło do wypadku, był terapeutą uzależnień i pełnił funkcję duszpasterza trzeźwości diecezji włocławskiej.

Do wypadku doszło 10 listopada 2021 roku w miejscowości Sokołowo Parcele. Jak informowała wówczas policja, 50-letni kierujący kią nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na pobocze i dachował. Kierowca trafił do szpitala, miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie.