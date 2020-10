Ludzie odwiedzający groby bliskich przeskakiwali przez płot, żeby się wydostać z cmentarza

Wiele osób próbowało odwiedzić Cmentarz Centralny w Szczecinie jeszcze przed zamknięciem nekropolii w całym kraju. Byli przekonani, że będzie to możliwe do północy. Ci, którzy weszli w piątek wieczorem nie mogli już jednak wyjść, bo bramy zostały o godzinie 21, jak codziennie, zamknięte. Jak opowiada nam jedna z kobiet, która utknęła na terenie nekropolii, ludzie przeskakiwali przez płoty, żeby się wydostać.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek przed godz. 16 ogłosił, że cmentarze od soboty do poniedziałku włącznie będą zamknięte ze względu na zagrożenie epidemiologiczne . Wiele osób, które planowały odwiedzić groby bliskich w weekend, próbowało zrobić to jeszcze w piątek.

Przejechali 600 kilometrów, pocałowali klamkę

Jak pisała, wśród odwiedzających groby bliskich w tym samym czasie były między innymi osoby z Barlinka, Choszczna, a nawet Warszawy – musiały przejechać 600 kilometrów do Szczecina. "Pocałowały klamkę" – denerwowała się pani Agata. Wiele z tych osób także zdecydowało się na przeskoczenie przez płot, żeby wejść na teren cmentarza.

Jak wyjaśniała nam pani Agata, przyjechała na cmentarz, bo usłyszała informację, że w piątek cmentarze będą otwarte do północy. Jednak władze Szczecina nie zdecydowały się na takie rozwiązanie i nie informowały o takiej możliwości. Bramy zamknięto planowo, jak zawsze, o godz. 21.

"Jest we mnie wiele złości. (…) Gdybyśmy poznali decyzję wcześniej, można było wszystko dokładnie zaplanować. Z kasy miasta to także spore wydatki na przygotowania i całą logistykę. Specjalna komunikacja miejska, setki osób gotowych do pracy. Wszystko na marne. Ci wszyscy ludzie mogli wykonywać inne, potrzebne zadania" – napisał prezydent w mediach społecznościowych.