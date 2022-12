Wyprzedzając wjechał na ścieżkę rowerową. Cyklista cudem uniknął potrącenia

Na adres Kontaktu 24 napisał pan Jarosław ze Szczecina, który, jadąc w poniedziałek 5 grudnia około godziny szóstej rano do pracy, zarejestrował, jak jadący przed nim kierowca postanowił wyprzedzić inne auto drogą rowerową po prawej stronie jezdni. Sytuacja została zarejestrowana w Szczecinie na ulicy Granitowej.

"Mógł doprowadzić do śmierci"

Pan Jarosław zaznaczył, że kierowca zachowywał się normalnie. - Nic nie wskazywało na to, że jest nietrzeźwy. Jechał normalnie, aż tu nagle takie coś. Może mu się śpieszyło, chciał być szybszy na skrzyżowaniu. Wyprzedził tylko jeden samochód, stanął na światłach, które dość szybko się zmieniły na zielone i z impetem ruszył, dość mocno skręcił w prawo. To zachowanie było skandaliczne i bez sensu - przyznał.

Dodał, że mogło dojść do tragedii. – Trudno wytłumaczyć kierowcę. Dzięki Bogu nie przejechał tego rowerzysty na drodze rowerowej, bo byśmy mieli tragedię. Mógł doprowadzić do śmierci niewinnego człowieka, który jechał akurat tą drogą. Takie zachowanie pokazuje skrajną nieodpowiedzialność kierowców – podsumował.

Ekspert: to cwaniactwo

Nagranie wysłaliśmy do szczecińskiej policji. – Według bardzo wstępnej oceny materiału wideo, kierujący ewidentnie naruszył przepisy ruchu drogowego, w związku z czym będzie to przedmiotem wyjaśnienia przez policjantów – przekazała nam aspirant Ewelina Gryszpan, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja zapowiada, że kierowca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień i ukarany.