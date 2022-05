Chcą sprzętu do mrożenia nerwów, żeby pacjenci nie cierpieli po operacji. Trwa zbiórka

Wykonywana w szczecińskim szpitalu klinicznym operacja z powodu deformacji klatki piersiowej jest jedną z najbardziej bolesnych dla pacjentów. - Dzieci po przebudzeniu krzyczały z bólu, ale tak być nie musi - przekonuje dr Sławomir Zacha, ordynator w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu. Nerwy odpowiedzialne za ból można bowiem zamrozić, ale do tego potrzebny jest sprzęt do kriolezji. Trwa zbiórka na zakup urządzenia.

- Cierpienie potrafi być nie do zniesienia, często uniemożliwia wykonywanie kluczowych, z punktu widzenia rehabilitacji, ćwiczeń oddechowych. To z kolei sprawia, że zaburzony jest powrót pacjenta do zdrowia, konieczna jest długotrwała hospitalizacja - opowiada dr Zacha, ordynator w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu.