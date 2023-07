Pobicie na wieczorze kawalerskim. Trzy osoby z zarzutami

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że cała trójka biła pięściami i kopała pokrzywdzonego 33-latka, który do Sopotu przyjechał na wieczór kawalerski, a jeden z 19-latków dodatkowo rozpylił gaz pieprzowy - relacjonowała we wtorek oficer prasowa sopockiej policji podkom. Lucyna Rekowska. Do bójki doszło w sobotę nad ranem na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Policjanci po przyjeździe na miejsce zastali pobitego 33-latka z województwa podkarpackiego. Napastnicy uciekli. - Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala, zaś policjanci, mając rysopisy sprawców, rozpoczęli ich poszukiwania - przekazała Rekowska.