Uczniowie pomagają chorym na COVID-19 w szpitalach

Szampony, balsamy, mydła, maszynki do golenia, odżywki do włosów czy po prostu woda do picia albo papier toaletowy – pacjenci szpitali zakażeni koronawirusem bardzo często potrzebują najbardziej podstawowych rzeczy. Ich rodziny nie mogą im tych rzeczy dostarczyć, bo same często przebywają w kwarantannie domowej lub chorują.