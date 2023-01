Miała oferować sprzedaż maseczek i gumowych rękawiczek, "wykorzystywała lęk przed zakażeniem się". Stanie przed sądem

Podczas pandemii choroby COVID-19 miała oferować sprzedaż ochronnych maseczek i jednorazowych gumowych rękawiczek, teraz 43-letnia mieszkanka Słupska (woj. pomorskie) stanie przed sądem. Kobieta jest oskarżona o 77 przestępstw. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Z końcem 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku (woj. pomorskie) skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 43-letniej Małgorzacie C. ze Słupska w związku z popełnieniem 77 przestępstw. Jak podała, polegały one na fikcyjnym oferowaniu do sprzedaży przez portal zakupowy ochronnych maseczek ochronnych oraz gumowych rękawiczek jednorazowych.

- Proceder trwał od sierpnia do września 2020 roku, a więc w początkowym okresie stanu epidemii związanej z zagrożeniem wirusa SARS-CoV-2 i wiązał się on z wykorzystaniem lęku przed zakażeniem się niniejszym wirusem. Każdy z klientów portalu został oszukany na kwotę od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Oskarżona Małgorzata C. wyłudziła łącznie kwotę prawie 15 tysięcy złotych - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.

Akt oskarżenia objął również trzy inne osoby, które - zdaniem prokuratury - miały pomagać kobiecie w dokonaniu części przestępstw. Jak ustalili śledczy, oskarżeni zgodzili się na założenie na swoje dane osobowe kont bankowych, na które potem oszukani wpłacali pieniądze za towar, który ostatecznie nigdy nie został do nich wysłany. 46-letniej Kamili T. śledczy zarzucili popełnienie jednego przestępstwa, 42-letniemu Tomaszowi M. 13 przestępstw, a 43-letniemu Robertowi dziewięciu.

Prokuratura: liczyła, że się nie wyda

Z ustaleń śledztwa wynika, że Małgorzata C. liczyła na to, że oszustwa nie wyjdą na jaw, bo nie zgłoszą ich sami pokrzywdzeni, którym portal zakupowy - w ramach programu ochrony kupujących - wypłacił rekompensaty. Zarówno ona, jak i Tomasz M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Oboje byli w przeszłości karani, przy czym Małgorzata C. za przestępstwo oszustwa.

Pozostałych dwoje oskarżonych przyznało się. Za popełnienie zarzucanych przestępstw wszystkim oskarżonym grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Niemal 600 fikcyjnych sprzedaży rękawiczek

W czerwcu 2022 r. przeciwko Małgorzacie C. do sądu został skierowany inny akt oskarżenia. Zarzucono jej popełnienie wspólnie z czterema innymi osobami łącznie 592 przestępstw fikcyjnej sprzedaży jednorazowych gumowych rękawiczek w czasie pandemii COVID-19 klientom portalu i wyłudzenie w sumie kwoty prawie 70 tysięcy złotych.

