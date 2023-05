Do poszukiwań zaginionego śmigłowca wezwano nawet wojsko. Za "żart" nastolatków mogą zapłacić rodzice

Rodzice nastolatków mogą zapłacić za koszty akcji ratunkowej, poniesione po "żarcie" ich dzieci, który poderwał na nogi policję, strażaków, a nawet wojsko. Chłopcy w wieku od 10 do 14 lat zadzwonili w środę z zastrzeżonego numeru do recepcjonistki jednego z hoteli pod Olsztynem, prosząc o możliwość awaryjnego lądowania, po czym zerwali połączenie. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach telefon, z którego dzwoniono, został namierzony w Trójmieście. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

W środę wieczorem służby prowadziły akcję poszukiwawczą zaginionego śmigłowca , którego rzekoma załoga zadzwoniła z zastrzeżonego numeru do recepcjonistki jednego z hoteli w miejscowości Siła (woj. warmińsko-mazurskie), prosząc o możliwość lądowania awaryjnego na terenie obiektu, a następnie zerwała połączenie. Kobieta poinformowała o sprawie przełożonych, a także służby. Zgłoszenie brzmiało wiarygodnie, dlatego do akcji zadysponowano około 70 strażaków, a także policjantów, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i śmigłowiec Marynarki Wojennej wyposażony w kamerę termowizyjną.

Poszukiwania śmigłowca pod Olsztynem. Nastolatkowie odpowiedzą przed sądem

Jak przekazał nam w czwartek młodszy aspirant Andrzej Jurkun, oficer prasowy olsztyńskiej policji, w trakcie poszukiwań zaginionego śmigłowca mundurowi ustalili numer i właściciela telefonu, z którego wykonano połączenie. Okazało się wówczas, że znajdował się on w Trójmieście. - Gdyby chodziło o osoby dorosłe, odpowiadałyby one karnie za zgłoszenie fałszywego alarmu, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku nieletnich sąd może zastosować między innymi kary upomnienia, nagany, nadzór kuratora, a także umieszczenie w zakładzie wychowawczym lub poprawczym - powiedział rzecznik.