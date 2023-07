Pięcioletnia Lenka wezwała pomoc do mamy. "Ciężko powstrzymać łzy wzruszenia". Nagranie

czytaj dalej

Syn posłanki PiS Iwony Arent i jego znajoma usłyszeli zarzuty pobicia jego byłej dziewczyny. "Super Express" opublikował nagranie z wydarzeń, do których miało dojść w jednym z mieszkań w Olsztynie. Jak napisał "SE", Michał A. "nagrywał te sceny". Posłanka poinformowała w czwartek, że zawiesiła aktywność polityczną. Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany w piątek w Wirtualnej Polsce co to oznacza, odpowiedział, że "odczytuje, iż wstrzyma się od działalności publicznej". - Jest posłanką, ma obowiązki ustawowe, które musi realizować. Myślę, że nie będzie się od nich uchylała – dodał.