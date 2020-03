"Słuchajcie, czy Wy to widzicie?" Policjanci sprawdzili, zatańczyli i "zdrówka" życzyli, hej!

Policja: Brawo Wy! Jesteśmy z Was dumni

Choreografia wyglądała na przećwiczoną wcześniej. Niewykluczone więc, że nie był to pierwszy taniec tej pary. Pląsy wzbudziły zachwyt nielicznych przechodniów. Osoba nagrywające występ najpierw zdziwiona pyta: "Słuchajcie, czy wy to widzicie?". Później dodaje: "Nie wierzę własnym oczom". A po kilkunastu kolejnych sekundach z uznaniem krzyczy: "Brawo wy!". W końcu funkcjonariusze zakończyli swoje show. Policjant przez megafon powiedział jeszcze: "Kochani, kochani. Życzymy wam zdrówka wszystkim dookoła. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się gorąco, hej". Nagranie pokazujące występ policjantów z Nowego Dworu Gdańskiego w mediach społecznościowych opublikowała pomorska policja. "Brawo Wy! Jesteśmy z Was dumni" - pochwalono funkcjonariuszy. Ciepłych słów na temat tanecznego show nie szczędzą mundurowym także internauci. Pan Karol, jeden z komentujących nagranie na profilu pomorskiej policji, ocenił: "Mega pozytywne zachowanie. W tym ciężkim dla wszystkich czasie trochę luzu i pozytywnej energii od służb mundurowych wywołało uśmiech na nie jednej twarzy. DAMY RADĘ".